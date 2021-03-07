"Ротор" и "Химки" сыграли вничью в футбольном чемпионате России

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Ротора", которых тренирует белорус Александр Хацкевич, сыграли вничью с подмосковными "Химками" в матче чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Играя на своей арене в Волгограде, хозяева в первом тайме имели небольшое преимущество, после перерыва доминировали гости, но никому так и не удалось добиться успеха - ничья 0:0. Белорусский полузащитник "Ротора" Иван Маевский провел на поле весь матч и получил предупреждение за минуту до финального свистка.

Также в субботу московский ЦСКА под руководством белорусского тренера Виктора Гончаренко обыграл на своей арене грозненский "Ахмат" со счетом 2:0. Футболисты "Ростова" у себя дома разошлись миром с гостями из "Сочи" - 0:0.

Сегодня состоятся еще три встречи 21-го тура российского перенства. В центральном матче московский "Спартак" сыграет на своем поле против "Краснодара", капитаном которого является белорусский защитник Александр Мартынович. Московское "Динамо" примет у себя дома аутсайдера турнира "Тамбов", в составе которого находятся белорусские футболисты - голкипер Родион Сямук и полузащитник Дмитрий Герман. В Екатеринбурге местный "Урал" будет соперничать с еще одним неудачником "Уфой".

Заключительные матчи этого тура состоятся 8 марта. Московский "Локомотив" с белорусским нападающим Виталием Лисаковичем в составе сыграет в гостях с тульским "Арсеналом", за который выступают белорусские полузащитники Валерий Громыко и Юрий Ковалев. Лидер российской премьер-лиги питерский "Зенит" встретится в Казани с местным "Рубином".

Положение в лидирующей группе: "Зенит" - 42 очка (20 матчей), ЦСКА - 40 (21), "Сочи" - 37 (21), "Спартак" - 35 (20). Внизу турнирной таблицы "Уфа" и "Тамбов", у которых по 13 очков, на балл больше в активе "Арсенала".

Список лучших бомбардиров возглавляют лидеры атак "Зенита" Артем Дзюба и Сердар Азмун, забившие по 11 мячей.-0-