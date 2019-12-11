"Рождественские гонки" по треку завершат сезон в Боровой

Как сообщили БЕЛТА организаторы, 22 декабря на стадионе "Заря" в Боровой пройдут традиционные "Рождественские гонки" по треку. Они поставят точку в споре за звание сильнейшего в классе "Легенды СССР" и выявят сильнейших в классе "Лайт". В классе "Легенды СССР" примут участие неоднократные чемпионы Беларуси – Сергей Стефанович, Александр Стефанович и Сергей Лапицкий.

Зрителям также предстоит увидеть борьбу лидеров класса "Лайт" – Александра Сачука и Сергея Выдронка. Если же погода позволит, то 22 декабря зрители смогут насладиться заездами класса "Суперплюс", в которых спортсмены выступают на машинах, оснащенных колесами со спортивными шипами. Также на "Рождественских гонках" выступят и юниоры, которые не хотят уступать старшим спортсменам.

Основной организатор соревнований – редакция газеты "Автодайджест" – приготовил новогодние подарки как взрослым, так и детям. Для удобства зрителей будет организовано горячее питание.

Всего в чемпионате следующего года в зимний период запланировано 4 этапа, они пройдут в рамках "Горячего льда", отпраздновавшего в 2019 году свое двадцатилетие.

Организаторы "Рождественских гонок": редакция газеты "Автодайджест" и РСТК ДОСААФ.

Место проведения: стадион "Заря" в поселке Боровая.

Начало соревнований: 12:00.

Вход платный.

Информационный партнер соревнований – Белорусское телеграфное агентство.

Официальный партнер "Рождественских гонок" – группа компаний "ПС Авто Групп"

Партнеры: ООО "Евромеханика-Центр", ООО "Русские шины", ТД "Форсаж", ОАО "Машпищепрод", ООО "Свиат", OOO "Флагбай".

Информационные партнеры: relax.by, abw.by, tut.by, 8-й канал, "Альфа-Радио", радио "Мир", 1K.by, радио "Легенды FM", "Пилот FM", "Радио Би-Эй".