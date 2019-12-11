Рождественский фестиваль по баскетболу 3х3 стартует в Гродно 13 декабря

11 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Более 50 команд - юношеских, студенческих и профессиональных - соберет фестиваль баскетбола 3х3 в Гродно. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в управлении спорта и туризма Гродненского облисполкома.

Гродно с 13 по 15 декабря станет столицей молодого олимпийского вида спорта. Областной центр примет международный турнир по баскетболу 3х3 на призы Гродненского облисполкома и концерна "РосЭнергоАтом".

"Популярность зрелищного вида спорта растет во всем мире, и Гродненская область не исключение. Проведение такого турнира - еще один шаг по развитию баскетбола в регионе", - рассказали в управлении спорта и туризма Гродненского облисполкома. Игры фестиваля примут спорткомплекс по ул.Гагарина в Гродно и зал училища олимпийского резерва.

Фестиваль будет разделен на три игровых дня. 13 декабря награды разыграют команды юношей и девушек 2003-2005 годов рождения. 14 декабря на паркет выйдут мужские и женские команды, представляющие высшие учебные заведения Гродно. А 15 декабря в рамках тура Единой лиги Европы соревноваться будут профессиональные команды из Беларуси, России, Швейцарии, Сербии, Латвии, Украины и Польши.

Это не первый масштабный турнир по баскетболу 3х3 в Гродно. 3 июля областной центр принимал игры этапа Единой лиги Европы - Кубок РосЭнергоАтома, который проводился по проекту "Планета баскетбола - Оранжевый атом". Тогда участие в нем приняли команды из семи стран.-0-