Рождественский турнир объединяет хоккеистов из разных стран - защитник сборной Балтии

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рождественский турнир объединяет хоккеистов из разных стран. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал защитник сборной Балтии Юри Рооба.

"Конкуренция на Рождественском турнире - далеко не главное. Это больше про хоккей, который объединяет людей. Мы участвуем и наслаждаемся игрой. Присылаем новости с соревнований домой в Эстонию, люди видят, что здесь дружная семья, - отметил Юри Рооба. - Нам очень нравится организация этих соревнований. Бывал не раз на различных состязаниях самого высокого уровня и могу сказать, что в Минске все сделано ничуть не хуже, а во многом даже лучше".

Защитнику команды США Аарону Экли нравится в Рождественском турнире чистая игра без толчков и грязных приемов, а также благотворительная акция "Рождественская традиция", которая уже давно стала частью соревнований. "Общаясь с детьми, я вспомнил время, когда сам был ребенком", - добавил он.

Все матчи Рождественского турнира проходят на льду минской "Чижовка-Арены". Впервые в истории соревнований выручка от продажи билетов на вечерние матчи, проходящие на большой арене, будет направлена на благотворительность: средства будут перечислены в Мозырский детский дом. Его воспитанники смогут посетить матчи Рождественского турнира. Цена билетов на вечерние игры, проходящие на главной площадке "Чижовка-Арены", Br5. На все остальные матчи вход свободный.

Год назад свой 12-й титул победителей этих состязаний завоевала хоккейная команда Президента Беларуси, выигравшая в финале у россиян со счетом 8:5. Бронза досталась финским хоккеистам, обыгравшим в матче за третье место представителей ОАЭ - 6:3.

Организаторы турнира - Президентский спортивный клуб, Федерация хоккея Беларуси, Министерство спорта и туризма, Минский городской исполнительный комитет.-0-