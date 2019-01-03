Рождественский турнир обладает потрясающей атмосферой - представитель IIHF

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз Президента Беларуси обладает потрясающей атмосферой. Такое мнение высказала сегодня журналистам член совета Международной федерации хоккея (IIHF) и глава комитета по женскому хоккею этой организации Сюзанна Колбенхайер, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Капитан сборной IIHF - единственная женщина-игрок в своей команде, в любительском турнире принимает участие впервые. "Приезжала в Минск на чемпионат мира 2014 года. Город оставил потрясающее впечатление. Сейчас увижу вашу столицу еще и зимой. Впервые играю на Рождественском турнире, эти соревнования обладают потрясающей атмосферой: поддержка болельщиков, много известных игроков", - отметила Сюзанна Колбенхайер.

Отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА о развитии женского хоккея, представитель IIHF рассказала, насколько динамично это направление сейчас развивается в Европе. "Многие федерации в Европе активно работают по продвижению женского хоккея, у нас есть существенные изменения к лучшему, а идея о заявке женской команды на Рождественский турнир меня привлекает", - подчеркнула она.

Во второй день соревнований среди любителей на двух площадках "Чижовка-Арены" сыграют Швейцария - Россия (12.30), Китай - ОАЭ (13.00), Германия - Чехия (18.30), а сборная Балтии в 19.00 встретится с хоккейной командой Президента Беларуси.-0-