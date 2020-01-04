Рождественский турнир помогает развивать хоккей в Беларуси и за ее пределами - защитник украинской команды

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рождественский турнир помогает развивать хоккей в Беларуси и за ее пределами. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал защитник украинской команды Сергей Климентьев.

Он отметил, что данные соревнования с каждым годом набирают все большую популярность. "Мы были удивлены, когда вышли на разминку и увидели заполненный болельщиками первый ярус трибун. "Чижовка-Арена", где проходят матчи, не уступает уровню НХЛ, - сказал защитник украинской дружины. - По организации же Рождественский турнир напоминает чемпионат мира. Такие состязания способствуют популяризации хоккея в Беларуси и за ее пределами. Хотелось бы, чтобы таких мероприятий было больше, это хорошая традиция".

Все матчи Рождественского турнира проходят на льду минской "Чижовка-Арены". Впервые в истории соревнований выручка от продажи билетов на вечерние матчи, проходящие на большой арене, будет направлена на благотворительность: средства будут перечислены в Мозырский детский дом. Его воспитанники смогут посетить матчи Рождественского турнира. Цена билетов на вечерние игры, проходящие на главной площадке "Чижовка-Арены", - Br5. На все остальные матчи вход свободный.

Год назад свой 12-й титул победителей этих состязаний завоевала хоккейная команда Президента Беларуси, выигравшая в финале у россиян со счетом 8:5. Бронза досталась финским хоккеистам, обыгравшим в матче за третье место представителей ОАЭ - 6:3.

Организаторы турнира - Президентский спортивный клуб, Федерация хоккея Беларуси, Министерство спорта и туризма, Минский городской исполнительный комитет.-0-