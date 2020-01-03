Рождественский турнир позволяет окунуться в атмосферу спорта - болельщица

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рождественский турнир любителей хоккея позволяет зрителям окунуться в атмосферу спорта. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА на трибуне "Чижовка-Арены" высказала болельщица из Минска Тамара Шить.

"Я уже не один год хожу на Рождественский турнир, и мне нравится. По своим наблюдениям скажу, что наибольшее удовольствие соревнования вызывают у детей и подростков. Такие мероприятия позволяют зрителям почувствовать атмосферу спорта, окунуться в нее, - отметила болельщица. - Молодежь активно ходит на турнир, участвует в развлекательных мероприятиях. Приятно слышать на трибунах положительные отзывы".

Все матчи Рождественского турнира проходят на льду минской "Чижовка-Арены". Впервые в истории соревнований выручка от продажи билетов на вечерние матчи, проходящие на большой арене, будет направлена на благотворительность: средства будут перечислены в Мозырский детский дом. Его воспитанники смогут посетить матчи Рождественского турнира. Цена билетов на вечерние игры, проходящие на главной площадке "Чижовка-Арены", - Br5. На все остальные матчи вход свободный.

Год назад свой 12-й титул победителей этих состязаний завоевала хоккейная команда Президента Беларуси, выигравшая в финале у россиян со счетом 8:5. Бронза досталась финским хоккеистам, обыгравшим в матче за третье место представителей ОАЭ - 6:3.

Организаторы турнира - Президентский спортивный клуб, Федерация хоккея Беларуси, Министерство спорта и туризма, Минский городской исполнительный комитет.-0-