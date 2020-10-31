"Рубин" обыграл "Арсенал" в матче футбольного чемпионата России

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты казанского "Рубина" победили тульский "Арсенал" со счетом 3:1 в стартовом матче 13-го тура чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В середине первого тайма встречи в Казани хозяева дважды поразили ворота гостей в течение двух минут. Сначала отличился Карл Старфельт, а затем гол забил Джордже Деспотович. После перерыва Солтмурад Бакаев забил третий мяч, а незадолго до финального свистка Кирилл Панченко отправил один мяч в ворота соперника. Белорусские полузащитники "Арсенала" Юрий Ковалев и Валерий Громыко на поле не выходили.

Также сегодня футболисты "Краснодара", капитаном которого является белорусский защитник Александр Мартынович, сыграют в Грозном против местного "Ахмата". Московский "Локомотив" с белорусским нападающим Виталием Лисаковичем в составе также на выезде будет соперничать с "Сочи". Лидер российского первенства московский "Спартак" примет на своей арене гостей из "Ростова".

Еще четыре поединка 13-го тура состоятся 1 ноября. Футболисты московского ЦСКА под руководством белорусского специалиста Виктора Гончаренко сыграют в Волгограде с "Ротором", который тренирует белорус Александр Хацкевич. Екатеринбургский "Урал" с белорусским защитником Николаем Золотовым в составе встретится на выезде с "Уфой". Футболисты "Тамбова", за который выступает белорусский защитник Максим Володько, примет в Саранске московское "Динамо". Действующий чемпион России "Зенит" из Санкт-Петербурга сыграет в гостях у "Химок".

Турнирное положение "Спартак" - 27 очков, ЦСКА - 25, "Зенит" - 24, "Локомотив" - 21, "Рубин" - 21, "Ростов" - 20, "Динамо" - 20, "Сочи" - 19, "Краснодар" - 18, "Ахмат" - 17, "Арсенал" - 12, "Тамбов" - 12, "Урал" - 11, "Химки" - 9, "Уфа" - 6, "Ротор" - 6.

В споре лучших снайперов российской премьер-лиги лидирует эквадорский полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа, забивший семь мячей.-0-