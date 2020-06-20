"Рубин" одержал волевую победу над "Уралом" в чемпионате России

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Казанский "Рубин" одержал волевую викторию в Екатеринбурге над местным "Уралом" в матче 23-го тура чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В начале первой половины игры хозяева вышли вперед после автогола казанского защитника Пабло Сантоса, но незадолго до перерыва Хвича Кварацхелия сравнял счет, а во втором тайме, на 56-й минуте встречи, Солтмурад Бакаев принес победу "Рубину" - 2:1. Белорусский защитник уральцев Николай Золотов вышел на поле в стартовом составе и был заменен незадолго до финального свистка.

19 июня в первом матче после возобновления российского первенства самарские "Крылья Советов" проиграли на своем поле грозненскому "Ахмату" со счетом 2:4, а затем "Сочи" разгромили у себя дома "Ростов", игравший молодежным составом, - 10:1.

Сегодня в центральном поединке 23-го тура московский ЦСКА под руководством белорусского тренера Виктора Гончаренко примет на своей арене лидера турнира "Зенит" из Санкт-Петербурга. Этот матч состоится на московской "ВЭБ-Арене". Тульский "Арсенал" с белорусами Максимом Володько, Юрием Ковалевым и Валерием Громыко в составе у себя дома сыграет с московским "Спартаком".

Заключительные матчи этого тура пройдут 21 июня. Московский "Локомотив" примет на своем поле футболистов "Оренбурга", в котором играют белорусский голкипер Андрей Климович и защитник Михаил Сиваков. "Краснодар", капитаном которого является белорусский защитник Александр Мартынович, встретится на своем поле с московским "Динамо", а "Уфа" примет гостей из "Тамбова".

Турнирное положение: "Зенит" - 50 очков, "Локомотив" - 41, "Краснодар" - 41, "Ростов" - 38, ЦСКА - 36, "Динамо" - 30, "Арсенал" - 28, "Спартак" - 28, "Уфа" - 27, "Сочи" - 27, "Рубин" - 26, "Урал" - 25, "Тамбов" - 25, "Оренбург" - 23, "Ахмат" - 23, "Крылья Советов" - 22.

Список лучших бомбардиров возглавляет форвард "Зенита" Артем Дзюба, забивший 13 мячей.-0-