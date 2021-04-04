"Рух" и "Энергетик-БГУ" сыграли вничью в чемпионате Беларуси

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский "Рух" и минский "Энергетик-БГУ" сыграли вничью в последнем матче 3-го тура футбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Игра в Бресте прошла в равной борьбе, у обеих команд были возможности для взятия ворот, но мяч так и не попал в цель - 0:0. Для футболистов "Руха" это третья подряд ничья.

Результаты остальных встреч этого тура: "Динамо" (Минск) - "Слуцк" - 1:0, "Славия" (Мозырь) - "Сморгонь" - 1:1, "Шахтер" (Солигорск) - "Ислочь" (Минский район) - 4:0, "Спутник" (Речица) - "Минск" - 0:1, БАТЭ (Борисов) - "Гомель" - 3:2, "Неман" (Гродно) - "Динамо" (Брест) - 0:1, "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Витебск" - 1:0.

Положение команд после трех туров: "Шахтер" - 9 очков, "Динамо" (Брест) - 7, БАТЭ - 7, "Динамо" (Минск) - 7, "Ислочь" - 6, "Торпедо-БелАЗ" - 6, "Энергетик-БГУ" - 4, "Гомель" - 4, "Минск" - 4, "Рух" - 3, "Неман" - 2, "Витебск" - 2, "Славия" - 1, "Сморгонь" - 1, "Слуцк" - 1, "Спутник" - 0.

Список лучших бомбардиров возглавляют Андрей Соловей ("Гомель"), Дембо Дарбо ("Шахтер"), Шахбоз Умаров (БАТЭ), забившие по 3 мяча.

В следующем туре встречаются:

9 апреля

"Энергетик-БГУ" - "Спутник".

10 апреля

"Динамо" (Брест) - "Динамо" (Минск), "Ислочь" - "Рух", "Слуцк" - "Торпедо-БелАЗ".

11 апреля

"Минск" - БАТЭ, "Шахтер" - "Сморгонь", "Славия" - "Витебск", "Гомель" - "Неман".-0-