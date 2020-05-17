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17 мая 2020, 21:15

"Рух" и "Смолевичи" сыграли вничью в 9-м туре футбольного чемпионата Беларуси

Фото ФК "Рух"
Фото ФК "Рух"

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты брестского "Руха" сыграли вничью со "Смолевичами" в домашнем матче 9-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча в Бресте прошла с небольшим преимуществом хозяев поля, но реализовать его не удалось. Гости также имели возможности отличиться, однако им также не удалось добиться успеха - ничья 0:0.

Результаты остальных встреч 9-го тура: БАТЭ (Борисов) - "Слуцк" - 3:0, "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Городея" - 3:1, "Энергетик-БГУ" (Минск) - "Динамо" (Брест) - 2:1, "Шахтер" (Солигорск) - "Славия" (Мозырь) - 2:0, "Белшина" (Бобруйск) - "Витебск" - 1:1, "Динамо" (Минск) - "Ислочь" (Минский район) - 1:0. Матч между "Минском" и гродненским "Неманом" перенесен на более поздний срок.

Турнирное положение после 9 туров: БАТЭ - 19 очков, "Торпедо-БелАЗ", "Энергетик-БГУ" - по 18, "Слуцк" - 16, "Ислочь", "Шахтер" - по 15, "Динамо" (Брест), "Рух" - по 13, "Динамо" (Минск), "Витебск" - 12, "Городея", "Славия" - по 11, "Минск" - 10, "Неман" - 8, "Смолевичи" - 4, "Белшина" - 3.

Бомбардирскую гонку возглавляют Гегам Кадимян ("Неман") и Джасурбек Яхшибоев ("Энергетик-БГУ"), забившие по 6 мячей.

В следующем туре встречаются:

20 мая

"Динамо" (Брест) - БАТЭ;

21 мая

"Неман" - "Торпедо-БелАЗ";

22 мая

"Славия" - "Городея", "Шахтер" - "Белшина";

23 мая

"Смолевичи" - "Минск", "Слуцк" - "Рух", "Ислочь" - "Энергетик-БГУ", "Витебск" - "Динамо" (Минск).-0-

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