"Рух" обыграл "Неман" в матче футбольного чемпионата Беларуси

9 мая, Минск /Корр.БЕЛТА/. Футболисты брестского "Руха" со счетом 4:2 переиграли в гостях гродненский "Неман" в матче 8-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Игра в Гродно началась для хозяев крайне неудачно - уже на 4-й минуте Владислав Васильев открыл счет, а еще через 10 минут Денис Гречихо увеличил преимущество "Руха". Во втором тайме гости еще дважды поразили ворота Дмитрия Дударя - сначала Павел Седько реализовал пенальти, а потом отличился Георге Андроник. Хозяева ответили голевым дублем Гегама Кадимяна.
Результаты других встреч: "Славия" (Мозырь) - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - 0:0, "Слуцк" - "Энергетик-БГУ" (Минск) - 1:2, "Городея" - "Минск" - 1:1.
Заключительные матчи 8-го тура состоятся 10 мая: "Ислочь" (Минский район) - "Белшина" (Бобруйск), "Витебск" - "Шахтер" (Солигорск), "Смолевичи" - БАТЭ (Борисов), "Динамо" (Брест) - "Динамо" (Минск).
Положение команд сейчас таково: "Слуцк" - 16 очков, "Энергетик-БГУ", "Торпедо-БелАЗ" - по 15, БАТЭ - 13, "Рух", "Ислочь" - по 12, "Шахтер", "Городея", "Славия" - по 11, "Витебск", "Динамо" (Брест), "Минск" - по 10, "Динамо" (Минск) - 9, "Неман" - 8, "Смолевичи" - 3, "Белшина" - 2.-0-
Фото Леонида Щеглова