"Рух" обыграл "Спутник" в матче футбольного чемпионата Беларуси

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси среди команд вышей лиги сегодня проходят очередные матчи 8-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом из них футболисты брестского "Руха" принимали на своей арене дебютанта элитного дивизиона речицкий "Спутник" и вышли вперед на 15-й минуте после удара Всеволода Садовского. Через 20 минут Кирилл Печенин забил второй мяч в ворота гостей. В дальнейшем брестчане имели большое преимущество, но результат не изменился - 2:0.

Позже футболисты "Минска" на поле столичного стадиона "Трактор" сыграют с "Витебском", а в Мозыре местная "Славия" будет соперничать с брестскими динамовцами.

Стартовые встречи этого тура состоялись вчера. Футболисты гродненского "Немана" одержали первую викторию в нынешнем первенстве, обыграв на выезде футболистов "Сморгони" со счетом 2:0. В другом поединке "Гомель" разгромил на своем поле гостей из "Слуцка" с результатом 4:1.

Заключительные матчи пройдут 9 мая. В центральном поединке лидер турнира солигорский "Шахтер" примет идущего вторым борисовский БАТЭ. Солигорские футболисты одержали виктории во всех семи предыдущих матчах, а борисовчане выиграли пять поединков и дважды сыграли вничью. Также в воскресенье столичный "Энергетик-БГУ" в Борисове встретится с жодинским "Торпедо-БелАЗом", а в Молодечно "Ислочь" примет столичное "Динамо".

Положение команд: "Шахтер" - 21 очко, БАТЭ - 17, "Гомель" - 15, "Рух" - 15, "Динамо" (Минск) - 14, "Динамо" (Брест) - 13, "Ислочь" - 12, "Торпедо-БелАЗ" - 10, "Минск" - 8, "Витебск" - 8, "Неман" - 6, "Слуцк" - 6, "Энергетик-БГУ" - 5, "Сморгонь" - 4, "Славия" - 4, "Спутник" - 3.

Список лучших бомбардиров возглавляет гамбийский нападающий "Шахтера" Дембо Дарбо, забивший 8 мячей.-0-