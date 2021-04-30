"Рух" победил "Славию" в матче футбольного чемпионата Беларуси

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси среди команд высшей лиги сегодня проходят очередные встречи 7-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом поединке сегодняшнего игрового дня брестский "Рух" принимал на своем поле мозырскую "Славию" и выиграл со счетом 2:1. В составе хозяев отличились Филип Йович и Габи Кики, у мозырян мяч забил Максим Слюсар.

Позже в столичном дерби минское "Динамо" сыграет на своей арене с "Энергетиком-БГУ", а футболисты "Витебска" примут у себя дома "Гомель".

Вчера в стартовом поединке 7-го тура футболисты "Слуцка" и брестского "Динамо" разошлись миром - 1:1.

Заключительные матчи состоятся 1 мая. В этот день лидер первенства, действующий чемпион страны солигорский "Шахтер", не потерявший еще ни одного очка, сыграет в Гомеле с дебютантом элитного дивизиона речицким "Спутником". Также в субботу идущий вторым борисовский БАТЭ примет у себя дома "Сморгонь". В Гродно местный "Неман" встретится с "Ислочью", а в Жодино футболисты "Торпедо-БелАЗа" будут соперничать с "Минском".

Положение команд после шести туров: "Шахтер" - 18 очков, БАТЭ - 14, "Динамо" (Брест) - 13, "Рух" - 12, "Динамо" (Минск) - 11, "Гомель" - 11, "Ислочь" - 9, "Минск" - 8, "Витебск" - 7, "Торпедо-БелАЗ" - 7, "Слуцк" - 6, "Энергетик-БГУ" - 5, "Сморгонь" - 4, "Славия" - 4, "Спутник" - 3, "Неман" - 3.

Список лучших бомбардиров возглавляет гамбийский нападающий "Шахтера" Дембо Дарбо, забивший 8 мячей.-0-