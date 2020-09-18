"Рух" разгромил "Смолевичи" в матче 24-го тура футбольного чемпионата Беларуси

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси среди команд высшей лиги сегодня проходят стартовые матчи 24-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом из них футболисты брестского "Руха" уверенно переиграли на выезде аутсайдера первенства "Смолевичи" с результатом 6:0. Гости активно начали встречу и уже к 15-й минуте выигрывали 2:0. На 8-й минуте счет открыл Всеволод Садовский, а затем Артем Рахманов удвоил преимущество брестчан. После перерыва Владислав Васильев оформил голевой дубль, а в концовке Алексей Антилевский и Евгений Шевченко довели дело до полного разгрома. Для "Смолевичей" это шестое поражение подряд.

Позже в Гродно местный "Неман" примет на своей арене гостей из "Минска". Гродненские футболисты в предыдущем туре одолели в Бресте "Рух" - 3:2, а минчане в минувшем туре разгромили у себя дома "Городею" со счетом 3:0.

Еще три поединка пройдут 19 сентября: "Витебск" - "Белшина" (Бобруйск), "Динамо" (Брест) - "Энергетик-БГУ" (Минск), "Городея" - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино).

Главные фавориты нынешнего сезона свои встречи 24-го тура проведут 20 сентября на выезде. Борисовский БАТЭ сыграет в гостях у "Слуцка", а солигорский "Шахтер" в Мозыре будет соперничать с местной "Славией". В этот же день "Ислочь" из Минского района встретится с минским "Динамо".

Турнирное положение: БАТЭ - 46 очков (23 матча), "Шахтер" - 46 (23), "Неман" - 41 (23), "Ислочь" - 38 (23), "Торпедо-БелАЗ" - 38 (23), "Рух" - 36 (24), "Энергетик-БГУ" - 34 (22), "Динамо" (Минск) - 33 (22), "Динамо" (Брест) - 32 (21), "Витебск" - 30 (23), "Минск" - 25 (21), "Славия" - 24 (21), "Слуцк" - 21 (21), "Городея" - 20 (23), "Белшина" - 19 (23), "Смолевичи" - 14 (22).

Список лучших бомбардиров 30-го чемпионата Беларуси возглавляет Джасурбек Яхшибоев ("Шахтер"), в активе которого 13 забитых мячей, на два гола меньше у Максима Скавыша (БАТЭ).-0-