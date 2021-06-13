"Рух" разгромил "Торпедо-БелАЗ" в матче 12-го тура чемпионата Беларуси по футболу

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты брестского "Руха" одержали разгромили жодинское "Торпедо-БелАЗ" с результатом 3:0 в последнем матче 12-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Все мячи встречи в Бресте были забиты во второй половине: на 69-й минуте счет открыл Артем Концевой, потом Всеволод Садовский забил второй гол, а в компенсированное время итог подвел Элис Бакай.
В другом сегодняшнем поединке "Ислочь" в Молодечно и брестское "Динамо" разошлись миром - 1:1. На 55-й минуте встречи ветеран хозяев поля Дмитрий Комаровский забил свой 8-й гол в нынешнем первенстве, но отстоять победный результат "Ислочи" не удалось - незадолго до финального свистка Станислав Беленький восстановил паритет.
Ранее лидер первенства солигорский "Шахтер" одержал свою 12-ю викторию подряд, обыграв на своем поле футболистов "Витебска" со счетом 2:0. Идущий вторым борисовский БАТЭ разгромил на своей арене гостей из гродненского "Немана" - 3:0, а минское "Динамо" выиграло в Речице у местного "Спутника" - 5:0.
Результаты остальных матчей: "Сморгонь" - "Слуцк" - 1:1, "Славия' (Мозырь) - "Минск" - 1:2 "Энергетик-БГУ" - "Гомель" - 3:2.
Турнирное положение после 12 туров: "Шахтер" - 36 очков, БАТЭ - 29, "Рух" - 24, "Динамо" (Минск) - 23, "Гомель" - 21, "Витебск" - 18, "Динамо" (Брест) - 18, "Минск" - 16, "Торпедо-БелАЗ" - 15, "Энергетик-БГУ" - 15, "Ислочь" - 14, "Слуцк" - 11 "Славия" - 8, "Неман" - 7, "Сморгонь" - 5, "Спутник" - 4.
Бомбардирскую гонку возглавляет нападающий солигорского "Шахтера" Дембо Дарбо, забивший 11 мячей.
В следующем туре встречаются:
17 июня
"Минск" - "Энергетик-БГУ", "Неман" - "Славия";
18 июня
"Слуцк" - "Шахтер", "Динамо" (Брест) - "Сморгонь";
19 июня
"Витебск" - "Рух", "Гомель" - "Ислочь", "Торпедо-БелАЗ" - "Спутник", "Динамо" (Минск) - БАТЭ.-0-