Руководство ФХРБ и посол Латвии обсудили подготовку к ЧМ-2021

Глава федерации хоккея Беларуси Геннадий Савилов и Чрезвычайный и Полномочный посол Латвии в Беларуси Эйнарс Семанис. Фото ФХБ

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный посол Латвии в Беларуси Эйнарс Семанис посетил с рабочим визитом офис Белорусской федерации хоккея, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на сайт общественного объединения.

Главной темой, обсуждаемой высоким гостем с руководством ФХРБ, стала продолжающаяся подготовка к чемпионату мира по хоккею 2021 года, право совместного проведения которого Беларусь и Латвия получили на годовом Конгрессе ИИХФ в мае 2017 года. Также ключевыми стали вопросы визовой поддержки и трансграничного перемещения болельщиков и иных клиентских групп чемпионата.

Фото ФХБ

Планетарное первенство пройдет с 7 по 23 мая 2021 года. В Минске и Риге команды поспорят за лидерство в групповом этапе, а также выявят участников полуфиналов. Матчи топ-4, финал и матч за бронзу примет столица Беларуси.-0-