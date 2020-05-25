Руководство хоккейной Лиги чемпионов высоко оценило сотрудничество с "Юностью"

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководство хоккейной Лиги чемпионов высоко оценило сотрудничество с хоккейным клубом "Юность" во время визита в Минск для обсуждения рабочих вопросов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Федерации хоккея Беларуси.

По словам исполнительного директора хоккейной Лиги чемпионов Мартина Бауманна, наличие тесных отношений между командами является одним из главных приоритетов. "Посещение клубов в день матчей - важный аспект для хоккейной Лиги чемпионов. Я ценю открытые переговоры с президентами, генеральными директорами, главными контактными лицами ХЛЧ, спортивными директорами, менеджерами по маркетингу и коммуникациям и многими другими. Большое спасибо от всей Европы за гостеприимство, доброту и замечательные впечатления", - процитировали в пресс-службе общественного объединения слова Мартина Бауманна.

Напомним, что в минувшем сезоне минчане первыми из белорусских клубов пробились в топ-16 участников турнира. В новом сезоне Беларусь в Лиге чемпионов представят сразу два клуба. Помимо минской "Юности" такого права удостоился еще гродненский "Неман".

Из-за пандемии коронавируса формула предстоящего розыгрыша претерпела изменения. Турнир начнется сразу со стадии 1/16 финала, минуя групповой этап. Старт соревнований перенесен с 3 сентября на 6 октября, но при необходимости начало турнира могут отсрочить еще на месяц.-0-