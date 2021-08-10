Румынская теннисистка Кырстя стала соперницей Азаренко на крупном теннисном турнире в Монреале

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Румынская теннисистка Сорана Кырстя стала соперницей белоруски Виктории Азаренко в 1/16 финала турнира категории WTA-1000 в канадском Монреале, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом раунде соревнований румынка, занимающая 40-е место в мировом рейтинге, переиграла в двух партиях американскую теннисистку Элисон Риск, занимающую 37-ю позицию - 6:3, 6:4. Для Виктории Азаренко, находящейся на 15-м месте в рейтинге WTA, завтрашняя встреча станет первой после почти полуторамесячного перерыва. Свой последний поединок экс-первая ракетка планеты провела 1 июля на Уимблдонском турнире, уступив именно Соране Кырсте - 6:7 (5:7), 6:3, 4:6.

Третья ракетка мира белоруска Арина Соболенко также начнет монреальский турнир со второго раунда. Ее соперница определится после встречи 1/32 финала между украинской теннисисткой Даяной Ястремской (50-й номер мирового рейтинга) и американкой Слоан Стивенс (62). В парном разряде Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс стартуют с матча 1/8 финала.

Соревнования в Монреале завершатся 15 августа.-0-