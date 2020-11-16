Румынские арбитры рассудят матч футболистов Албании и Беларуси в Лиге наций

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 16 ноября 2020
Минск Сплошная облачность +3°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
13:25 В Кричевском районе легковушка столкнулась с грузовиком Происшествия
13:20 Джук: США поддерживают расширение присутствия американских компаний в ПВТ Экономика
13:18 Доллар на торгах 16 ноября подешевел, евро и российский рубль подорожали Экономика
13:17 Хоккеисты "Динамо-Минск" Доминик Фурх и Алексей Протас стали игроками недели в КХЛ Спорт
13:06 Белорусские специалисты примут участие в VI Всероссийском съезде работников дошкольного образования Общество
12:59 Достанет до 15-го этажа - витебское предприятие выпустило уникальный для Европы подъемник Регионы
12:48 Генпрокуратура усилила надзор в сфере безопасности движения на ж/д Общество
12:48 Игорь Додон призвал своих сторонников не выходить на акции протеста В мире
12:46 В Гродно мужчина разрисовал стену дома, остановку и столбы Происшествия
12:34 Житель Витебской области украл из кафе в Минске емкости с пивом, морозильник и две кофемашины Происшествия
12:28 В Витебске завершено расследование дела о клевете в отношении милиционера Происшествия
12:19 Предприятия Минска предложат молодежи рабочие места на электронной ярмарке вакансий 19 ноября Регионы
12:18 В Борисовском районе в ДТП пострадали четверо пассажиров Происшествия
12:14 В Гродненской области инспекторы Госстандарта обнаружили в продаже опасный кетчуп Регионы
12:14 Премьер Армении назвал себя главным ответственным за сложившуюся ситуацию в Карабахе В мире
12:13 Велосипедист попал под машину в Любанском районе Происшествия
12:10 Лукашенко поздравил олимпийскую чемпионку Эллину Звереву с юбилеем Президент
12:09 Лукашенко: Беларусь готова делать все необходимое для укрепления авторитета ЮНЕСКО Президент
12:07 Гомельчанин ударил сотрудницу милиции Происшествия
12:06 Студотряд "Зодчие" стал победителем Всебелорусского слета студенческих отрядов Общество
12:04 В Бресте двое подростков угнали автомобиль Происшествия
12:00 "БелОМО" завершает разработку обновленных очков ночного видения для пилотов Экономика
11:58 Врач общей практики: профессия врача священна Регионы
11:55 Более 9 тыс. устройств птицезащиты установили специалисты "Минскэнерго" с начала года Регионы
11:49 Минэкономики предлагает обсудить изменения в указ о ремесленной деятельности Экономика
11:46 Легковушка сбила подростка на переходе в Мозыре Происшествия
11:44 До -5°С ожидается в Беларуси 17 ноября Общество
11:40 Мокрый снег и дождь ожидаются в Беларуси на этой неделе Общество
11:39 Санду победила на выборах президента Молдовы В мире
11:35 Румынские арбитры рассудят матч футболистов Албании и Беларуси в Лиге наций Спорт
Все новости
Все новости
Спорт
16 ноября 2020, 11:35

Румынские арбитры рассудят матч футболистов Албании и Беларуси в Лиге наций

Фото из архива
Фото из архива

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назначил судей на матчи заключительного тура группового этапа Лиги наций, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встречу сборных Албании и Беларуси, которая состоится 18 ноября в Тиране, будет обслуживать бригада арбитров из Румынии во главе с Раду Петреску. Его ассистентами станут Мирча Григориу и Раду Гингуляк, резервный рефери - Марцел Бирсан.

Это будет заключительный матч в 4-й группе лиги С. Чтобы занять первое место и подняться в лигу В, подопечным Михаила Мархеля достаточно сыграть вничью, албанцам необходимо только побеждать. Турнирное положение перед последним туром: Беларусь - 10 очков, Албания - 8, Литва - 5, Казахстан - 4.

Встречу футболистов сборной Франции и команды Швеции 17 ноября в Париже будет судить бригада белорусских арбитров, которую возглавит Алексей Кульбаков. Ассистенты - Олег Маслянко и Дмитрий Жук, резервный рефери - Денис Щербаков. Эти команды выступают в 3-й группе лиги А, в которой положение таково: Франция - 13, Португалия - 10, Хорватия - 3, Швеция - 3.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
футбол
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Спорт
Алексей Протас. Фото hcdinamo.by Хоккеисты "Динамо-Минск" Доминик Фурх и Алексей Протас стали игроками недели в КХЛ
Фото Reuters Футболисты Италии победили поляков в матче Лиги наций
Арина Соболенко. Фото j48tennis.net Арина Соболенко поднялась на десятое место в рейтинге WTA
Футболисты Беларуси обыграли команду Литвы в матче Лиги наций
Фото из архива Молодежная сборная Беларуси проиграла футболистам Нидерландов в квалификации ЧЕ
Арина Соболенко. Фото j48tennis.net Белорусская теннисистка Арина Соболенко стала победительницей турнира в Линце
Главное
Во время совещания Лукашенко поручил определиться с новым механизмом уплаты дорожного сбора на уровне парламента и правительства
Минэкономики инициирует новые меры поддержки бизнеса
В Беларуси перепрофилируют максимум лабораторий для тестирования на COVID-19 методом ПЦР
Решение жилищного вопроса для молодых семей: где в Минске можно купить квартиру по цене аренды
Топ-новости
Лукашенко: Беларусь готова делать все необходимое для укрепления авторитета ЮНЕСКО
Генпрокуратура усилила надзор в сфере безопасности движения на ж/д
В Беларуси завершается уборка сахарной свеклы
Покупка билетов на сайте и в мобильном приложении БЖД будет недоступна утром 17 ноября
Масочный режим вводят в Минской области
Минэкономики предлагает обсудить изменения в указ о ремесленной деятельности
До -5°С ожидается в Беларуси 17 ноября
Джук: США поддерживают расширение присутствия американских компаний в ПВТ
Белорусские специалисты примут участие в VI Всероссийском съезде работников дошкольного образования
Врач общей практики: профессия врача священна
"Белоруснефть" разработала программу реабилитации российского Холмогорского месторождения
В Беларуси выздоровели и выписаны 95 843 пациента с COVID-19
Студотряд "Зодчие" стал победителем Всебелорусского слета студенческих отрядов
В двух районах Брестской области ограничили время работы общепита и развлекательных заведений
Предприятия Минска предложат молодежи рабочие места на электронной ярмарке вакансий 19 ноября
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Военный конфликт в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.