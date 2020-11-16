Румынские арбитры рассудят матч футболистов Албании и Беларуси в Лиге наций

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назначил судей на матчи заключительного тура группового этапа Лиги наций, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встречу сборных Албании и Беларуси, которая состоится 18 ноября в Тиране, будет обслуживать бригада арбитров из Румынии во главе с Раду Петреску. Его ассистентами станут Мирча Григориу и Раду Гингуляк, резервный рефери - Марцел Бирсан.

Это будет заключительный матч в 4-й группе лиги С. Чтобы занять первое место и подняться в лигу В, подопечным Михаила Мархеля достаточно сыграть вничью, албанцам необходимо только побеждать. Турнирное положение перед последним туром: Беларусь - 10 очков, Албания - 8, Литва - 5, Казахстан - 4.

Встречу футболистов сборной Франции и команды Швеции 17 ноября в Париже будет судить бригада белорусских арбитров, которую возглавит Алексей Кульбаков. Ассистенты - Олег Маслянко и Дмитрий Жук, резервный рефери - Денис Щербаков. Эти команды выступают в 3-й группе лиги А, в которой положение таково: Франция - 13, Португалия - 10, Хорватия - 3, Швеция - 3.-0-