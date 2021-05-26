Руслан Юденков признан лучшим игроком 10-го тура чемпионата Беларуси по футболу

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Капитан "Гомеля" Руслан Юденков признан лучшим игроком 10-го тура футбольного чемпионата Беларуси по версии ассоциации "Белорусская федерация футбола", сообщает корреспондент БЕЛТА.

В гостевом победном матче с мозырской "Славией" 34-летний полузащитник гомельчан отыграл все 90 минут и на 62-й минуте игры эффектно забил третий мяч. Эту встречу футболисты "Гомеля" выиграли с результатом 4:2 и, набрав 18 очков, закрепились в первой пятерке турнирной таблицы. Лидирует действующий чемпион солигорский "Шахтер", в активе которого 30 очков из 30 возможных. На семь баллов отстает борисовский БАТЭ, у идущего третьим минского "Динамо" 20 очков, на два меньше у брестского "Руха" и "Гомеля".

В 11-м туре встречаются:

28 мая

"Витебск" - "Сморгонь", "Динамо" (Минск) - "Рух" (Брест);

29 мая

"Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Шахтер" (Солигорск), БАТЭ (Борисов) - "Славия" (Мозырь), "Неман" (Гродно) - "Спутник" (Речица);

30 мая

"Гомель" - "Минск", "Слуцк" - "Ислочь" (Минский район), "Динамо" (Брест) - "Энергетик-БГУ" (Минск).-0-