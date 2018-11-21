Рыженков: белоруски победили одну из сильнейших команд Европы

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Белорусской федерации баскетбола Максим Рыженков поздравил женскую сборную с победой и выполнением задачи по выходу в финальную стадию чемпионата Европы - 2019, рассказали корреспонденту БЕЛТА в федерации.

В шестом туре отборочного цикла в Кайсери женская сборная Беларуси обыграла Турцию - 60:56. Международная федерация баскетбола подтвердила выход нашей команды на континентальный форум.

Женская сборная Беларуси по баскетболу победила Турцию в отборе к ЧЕ-2019 Первая четверть встречи в Кайсери прошла в упорной борьбе. Хозяева площадки лишь перед большим перерывом смогли выйти вперед - 35:32.

"Доволен результатом. Белорусская команда показала хорошую игру. При ошеломительной поддержке тысяч болельщиков на трибунах в Турции мы победили одну из сильнейших сборных Европы и выполнили задачу по выходу в финальную стадию континентального первенства. Хотелось бы отметить работу главного тренера Натальи Трофимовой и всего тренерского штаба сборной. Наши девчонки - молодцы!" - сказал Максим Рыженков.

Главный тренер сборной Беларуси Наталья Трофимова отметила, что ее подопечным удалось нейтрализовать лидеров соперниц. "Наша команда выиграла борьбу на подборе, что дало нам возможность повторно атаковать. Также сумели выполнить основную задачу - остановить их лидера Албен. Довольна тем, как девчонки отработали в защите, при этом не забывали про атакующие действия и вынуждали нарушать правила соперниц. Рада, что закончили этот цикл на победной ноте и завоевали право выступить на чемпионате Европы", - подчеркнула главный тренер.

"В первую очередь перед нами стояла задача хорошо сыграть в защите, - добавила игрок белорусской сборной Татьяна Лихтарович. - Считаю, мы справились с установкой тренера, благодаря чему смогли победить. По ходу игры смогли удачно варьировать атаки с периметра и проходы под кольцо. Счастлива, что вновь выступим на чемпионате Европы, где, надеюсь, сможем побороться за медали".

Женская сборная Беларуси в седьмой раз примет участие в финальной части чемпионата Европы. Наибольшего успеха она добилась в 2007 году, когда завоевала бронзовые награды.

Континентальный форум 2019 года пройдет в Сербии и Латвии с 27 июня по 7 июля.-0-