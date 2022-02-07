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07 февраля 2022, 19:15

Рыженков: пятое место Динары Алимбековой - это не поражение

Динара Алимбекова
Динара Алимбекова
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7 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Пятое место Динары Алимбековой это ни в коем случае не поражение. Это прежде всего - зачетное место. Такое мнение высказал после сегодняшней индивидуальной гонки старший тренер женской сборной Беларуси Олег Рыженков, сообщает БЕЛТА.

"В данный момент этот результат можно рассматривать под разными углами и расценивать по-разному. Для одних это было бы невероятное достижение, о котором можно только мечтать, для других - несостоявшийся подиум. Спорт жесток, но тем и прекрасен - борьба и еще раз борьба, только так закаляются воля и характер", - подчеркнул тренер.

Он также отметил, что Динара сильная девушка, она справится с этими проблемами и сделает правильные выводы, тем более что впереди еще немало стартов.

Что касается остальных белорусок, то Анна Сола только с третьего рубежа стала похожа на себя. Она поняла свои ошибки, что очень важно перед спринтом. Ирина Лещенко на каждом рубеже допускала по одному промаху, Елена Кручинкина после большого перерыва пока не вошла в соревновательный ритм - идеально справилась с лежкой, а стойка ей не удалась, резюмировал тренер женской сборной.

Завтра на дистанцию мужской индивидуальной гонки на 20 км выйдут мужчины. Беларусь представят Дмитрий Лазовский, Антон Смольский, Максим Воробей и Никита Лобастов.-0-

Фото Андрея Покумейко

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