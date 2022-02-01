Послание Президента Беларуси народу и парламенту
Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Вторник, 1 февраля 2022
Минск -5°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
19:53 Мнение: элемент воспитания должен присутствовать в каждом слове учителя Общество
19:35 Нерачительное отношение к болотам наносит ущерб не только экологии, но и экономике Общество
19:21 Рыженков: условия проживания на Олимпиаде-2022 одни из лучших Спорт
19:00 Сборная Республики Кореи по футболу вышла на ЧМ-2022 Спорт
18:53 РЕПОРТАЖ: Молодой ученый из Могилева о жизни, научных трендах и перспективных разработках Регионы
18:43 Мининформ объявляет конкурс на лучший символ Года исторической памяти Общество
18:39 Госавтоинспекция просит выбирать сдержанный стиль вождения при наледи на дорогах Общество
18:39 Рабочая группа Минкультуры по обсуждению проекта Конституции посетит все регионы страны Общество
18:33 ФПБ: предприятия вводят практику по оплате работникам выходных из-за плохого самочувствия Общество
18:23 Сикорский: страны Запада не устраивают выводы из отчета ИКАО по инциденту с рейсом Ryanair Общество
18:15 Холдинг "Горизонт" продолжает усиливать свои позиции на внешних рынках Экономика
18:10 В Минске обсудили проектную деятельность ПРООН в Беларуси и совместные планы на год Политика
18:00 ФОТОФАКТ: Китайский Новый год отмечают по всему миру Калейдоскоп
17:58 Минприроды установило правила проведения оценки воздействия на окружающую среду Общество
17:49 Как быстро открыть и развить бизнес в регионах: Минэкономики и ПРООН подготовили инструкции Экономика
17:48 "Верю в команду и в каждого из вас". Лукашенко направил напутствие белорусским олимпийцам Президент
17:42 Двух браконьеров с петлями для диких животных задержали в Лунинецком районе Происшествия
17:38 Коммерческие организации смогут получить статус бизнес-школы Экономика
17:35 И мама, и ребенок чувствуют себя хорошо: еще у одной семьи беженцев из ТЛЦ пополнение Общество
17:34 Абитуриентам для поступления в вуз с 2023 года понадобится сертификат о централизованном экзамене Общество
17:33 "АМКОДОР" в 2021 году нарастил производство более чем на 70% Экономика
17:27 Новый стандарт на системы менеджмента повышения компетентности вводится в Беларуси Экономика
17:25 Герасимов: люди не безучастно отнеслись к предлагаемым изменениям в Конституцию Регионы
17:20 Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении судьи Окружного суда Варшавы за разжигание национальной вражды Происшествия
17:11 РЕПОРТАЖ: Шерстяная забота: как витебские рукодельницы вяжут вещи для недоношенных деток Регионы
17:10 Купаловский театр набирает артистов Культура
17:08 Беларусбанк направит Br2,3 млрд на поддержку малого и среднего бизнеса в 2022 году Экономика
17:06 В Праге проходит акция протеста против антиковидных ограничений В мире
17:05 Главный санврач Могилева и Могилевского района: около 60% выявленных случаев COVID-19 вызваны омикроном Регионы
16:57 Минлесхоз: последствия ураганного ветра устранят в Могилевской и Гомельской областях до 1 апреля Регионы
Все новости
Все новости
Спорт
01 февраля 2022, 19:21

Рыженков: условия проживания на Олимпиаде-2022 одни из лучших

Фото НОК Беларуси
Фото НОК Беларуси
Новости темы "Олимпийские игры в Пекине"
"Верю в команду и в каждого из вас". Лукашенко направил напутствие белорусским олимпийцам
Белорусские биатлонистки поделились ощущениями от погоды в Пекине

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Условия проживания в Чжанцзякоу одни из самых лучших за все время. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА старший тренер женской сборной Беларуси по биатлону Олег Рыженков.

Олег Рыженков считает, что инфраструктура нынешней олимпийской деревни достаточно удобна и компактна. Но, к сожалению, реалии таковы, что ковидная ситуация вообще в мире, и на Играх в том числе, не позволит в полной мере насладиться состязаниями и праздничной олимпийской атмосферой.

"Организаторам приходится идти на многие ограничительные меры и тщательно контролировать состояние здоровья не только спортсменов, но и всех, кто причастен к проведению Олимпиады. И поэтому могут возникнуть совершенно непредсказуемые ситуации, к которым нудно быть готовым. Тем не менее, несмотря на все ограничения и преграды, в белорусской команде хорошее настроение и отличная мотивация, заряженность на результат, что является главными составляющими успеха. Осталось самую малость - сохранить уверенность, спокойствие и, конечно же, здоровье", - подчеркнул он.

Олимпийский турнир биатлонистов пройдет с 5 по 19 февраля.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Олимпиада
Новости рубрики Спорт
Фото из архива Сборная Республики Кореи по футболу вышла на ЧМ-2022
Фото Елены Кручинкиной в Instagram Белорусские биатлонистки поделились ощущениями от погоды в Пекине
Фото из архива Большие надежды: в Гомеле чествовали лучших дзюдоистов региона
Олег Рыженков. Фото из архива Рыженков: олимпийская трасса биатлонистов не самая сложная
Люк Тардиф. Фото EPA МЧМ-2022 по хоккею пройдет летом в Канаде
Фото из архива Чемпионат мира по водным видам спорта в Катаре перенесен на 2024 год
Главное
Во время встречи Лукашенко подчеркнул очень знаковый момент для визита в Беларусь делегации Санкт-Петербурга
Головченко о прекращении Литвой транзита белорусского калия: ответные меры будут жесткими
Миссия наблюдателей от СНГ приступила к мониторингу референдума в Беларуси
Около 250 учреждений: в "Беларусбанке" подведены итоги благотворительной акции "Наши дети"
Топ-новости
"Верю в команду и в каждого из вас". Лукашенко направил напутствие белорусским олимпийцам
Лукашенко: экономическое взаимодействие с Санкт-Петербургом восстанавливается неплохими темпами
Головченко: на внутреннем рынке достаточно овощей, цены регулируются
Петришенко: нужно остужать горячие головы, чтобы не было мыслей и попыток развязывать войны
Расписание выступлений белорусских спортсменов на XXIV зимних Олимпийских играх
Мезенцев: усиление взаимодействия Москвы и Минска будет ответом на санкционное давление
Минтруда разъяснило порядок действий, чтобы получить до трех выходных по болезни без больничного
Новый стандарт на системы менеджмента повышения компетентности вводится в Беларуси
И мама, и ребенок чувствуют себя хорошо: еще у одной семьи беженцев из ТЛЦ пополнение
Иванов: "АМКОДОР" в условиях санкций продемонстрировал высокие результаты работы
Новая редакция Кодекса об образовании позволит получать дошкольное образование на дому
ЦИК и Минздрав согласуют порядок голосования граждан с COVID-19 на дому
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1918 пациентов с COVID-19, выписаны 1359
Минобороны: все сборы с военнообязанными в Вооруженных Силах проводятся в плановом порядке
Губернатор Санкт-Петербурга: меня очень поразило, как вы цените историю
Реклама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Год исторической памяти Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Олимпийские игры в Пекине Специальный репортаж Проект "Лучшие из лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2022 гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.