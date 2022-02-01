Рыженков: условия проживания на Олимпиаде-2022 одни из лучших

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Условия проживания в Чжанцзякоу одни из самых лучших за все время. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА старший тренер женской сборной Беларуси по биатлону Олег Рыженков.

Олег Рыженков считает, что инфраструктура нынешней олимпийской деревни достаточно удобна и компактна. Но, к сожалению, реалии таковы, что ковидная ситуация вообще в мире, и на Играх в том числе, не позволит в полной мере насладиться состязаниями и праздничной олимпийской атмосферой.

"Организаторам приходится идти на многие ограничительные меры и тщательно контролировать состояние здоровья не только спортсменов, но и всех, кто причастен к проведению Олимпиады. И поэтому могут возникнуть совершенно непредсказуемые ситуации, к которым нудно быть готовым. Тем не менее, несмотря на все ограничения и преграды, в белорусской команде хорошее настроение и отличная мотивация, заряженность на результат, что является главными составляющими успеха. Осталось самую малость - сохранить уверенность, спокойствие и, конечно же, здоровье", - подчеркнул он.

Олимпийский турнир биатлонистов пройдет с 5 по 19 февраля.-0-