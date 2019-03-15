С 2021 года в клубном чемпионате мира по футболу будут участвовать 24 команды

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Международной федерации футбола (ФИФА) принял решение изменить формат клубного чемпионата мира с 2021 года. Такая информация размещена на официальном сайте ФИФА, сообщает БЕЛТА.

Изменения касаются расширения числа участников с шести до 24 команд. В них войдут восемь команд из Европы, шесть из Южной Америки, по три из Африки, Азии и конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна, одна - из Океании. Турнир будет проводиться летом раз в четыре года, а не ежегодно зимой, как раньше.

Клубный чемпионат мира - соревнования между сильнейшими представителями шести континентальных конфедераций, хотя с 2007 года победитель Лиги чемпионов должен играть плей-офф против клуба - чемпиона принимающей страны. Клубный чемпионат мира проводится управляющим органом мирового футбола - ФИФА.-0-