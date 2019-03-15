С 2021 года в клубном чемпионате мира по футболу будут участвовать 24 команды

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Международной федерации футбола (ФИФА) принял решение изменить формат клубного чемпионата мира с 2021 года. Такая информация размещена на официальном сайте ФИФА, сообщает БЕЛТА.
Изменения касаются расширения числа участников с шести до 24 команд. В них войдут восемь команд из Европы, шесть из Южной Америки, по три из Африки, Азии и конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна, одна - из Океании. Турнир будет проводиться летом раз в четыре года, а не ежегодно зимой, как раньше.
Клубный чемпионат мира - соревнования между сильнейшими представителями шести континентальных конфедераций, хотя с 2007 года победитель Лиги чемпионов должен играть плей-офф против клуба - чемпиона принимающей страны. Клубный чемпионат мира проводится управляющим органом мирового футбола - ФИФА.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4089 BYN
|2.405 BYN
|2.412 BYN
|USD
|2.1278 BYN
|2.125 BYN
|2.129 BYN
|RUB
|3.2546 BYN
|3.25 BYN
|3.26 BYN