Саблист Степан Коваль выиграл бронзу этапа Европейского кадетского цикла в Австрии

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский саблист Степан Коваль выиграл бронзу этапа Европейского кадетского цикла, который завершился в австрийском Медлинге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Минчанин одержал победы над Яисом Муньосом Родригесом из Испании - 15:6, Албаном Шапюи из США - 15:5, французом Александром Лаказе - 15:11. В четвертьфинале Степан Коваль выбил из борьбы за медали румына Раду Нитту - 15:9. В следующей стадии турнира немецкий саблист Коллин Хиткок остановил продвижение белоруса - 8:15. Тем не менее Степан Коваль, согласно регламенту турнира, стал обладателем бронзы.

Фото из Facebook-аккаунта Fencing Belarus

Победу одержал американец Нолан Уильямс. Коллин Хиткок выиграл серебро. Его соотечественник Макс Мюллер завоевал вторую бронзу турнира. Что касается остальных белорусов, то Евгений Коженевский занял 13-е место, Артур Галайденко стал 46-м, Михаил Прокопик - 98-м, Руслан Куприянов - 127-м. Всего в споре за награды участвовали 177 спортсменов из 20 стран.-0-