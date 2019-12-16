Саблист Степан Коваль выиграл бронзу этапа Европейского кадетского цикла в Австрии

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский саблист Степан Коваль выиграл бронзу этапа Европейского кадетского цикла, который завершился в австрийском Медлинге, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Минчанин одержал победы над Яисом Муньосом Родригесом из Испании - 15:6, Албаном Шапюи из США - 15:5, французом Александром Лаказе - 15:11. В четвертьфинале Степан Коваль выбил из борьбы за медали румына Раду Нитту - 15:9. В следующей стадии турнира немецкий саблист Коллин Хиткок остановил продвижение белоруса - 8:15. Тем не менее Степан Коваль, согласно регламенту турнира, стал обладателем бронзы.
Победу одержал американец Нолан Уильямс. Коллин Хиткок выиграл серебро. Его соотечественник Макс Мюллер завоевал вторую бронзу турнира. Что касается остальных белорусов, то Евгений Коженевский занял 13-е место, Артур Галайденко стал 46-м, Михаил Прокопик - 98-м, Руслан Куприянов - 127-м. Всего в споре за награды участвовали 177 спортсменов из 20 стран.-0-