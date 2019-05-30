Сайт ХК "Динамо-Минск" отмечен премией КХЛ

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Официальный сайт хоккейного клуба "Динамо-Минск" по итогам сезона удостоен премии Континентальной хоккейной лиги, сообщили БЕЛТА в пресс-службе команды.
В Москве сегодня назвали лауреатов премии по маркетингу и медиа в КХЛ в 15 номинациях. Интернет-страница "зубров" победила в номинации "Лучший новостной блок на сайте клуба". Вручая премию, вице-президент КХЛ по маркетингу и коммуникациям Сергей Доброхвалов подчеркнул, что многим клубам лиги есть чему поучиться у минчан в плане подачи и регулярности обновления сайта, заметив, что в межсезонье активность на динамовском сайте по-прежнему высокая.
Представители ХК "Динамо-Минск" также выступят 31 мая в Москве на конференции по спортивному маркетингу MARSPO, где ряд проектов белорусского клуба номинирован на награды.-0-
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