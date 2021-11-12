Саккари победила Свентек на итоговом турнире WTA в Гвадалахаре

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В мексиканской Гвадалахаре завершились матчи первого тура итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Во втором поединке предварительной группы "Чичен-Ица" греческая теннисистка Мария Саккари (6-й номер мирового рейтинга) уверенно переиграла в двух партиях польку Игу Свентек (9) - 6:2, 6:4. В стартовом матче этого квартета вторая ракетка планеты белоруска Арина Соболенко проиграла в двух партиях испанке Пауле Бадосе (10) - 4:6, 0:6. Лучшая белорусская теннисистка выигрывала в первой партии 4:2, а потом умудрилась проиграть десять геймов подряд. После игры Арина Соболенко посетовала, что у нее абсолютно не получалась подача, из-за этого она сильно нервничала, что и стало главной причиной поражения.

В первом поединке предварительной группы "Теотиуакан" эстонка Анетт Контавейт (8) уверенно переиграла в двух партиях третью ракетку планеты чешскую теннисистку Барбору Крейчикову - 6:3, 6:4. Во втором матче этого квартета чешка Каролина Плишкова (4) в упорнейшей борьбе за два с половиной часа одолела испанскую теннисистку Гарбинье Мугурусу (5) - 4:6, 6:2, 7:6 (8:6). Во втором туре Контавейт встретится с Плишковой, а Мугуруса будет соперничать с Крейчиковой.

Стартовые встречи прошли и в парных состязаниях. В квартете "Эль Тахин" японки Сюко Аояма и Ена Шибахара победили словенско-хорватский дуэт Андрея Клепач / Дарья Юрак - 6:0, 6:4. Американо-нидерландский тандем Николь Мелихар-Мартинес / Деми Схюрс был сильнее австралийки Саманты Стосур и китаянки Чжан Шуай - 6:2, 6:2. В группе "Теночтитлан" бельгийская теннисистка Элизе Мертенс и представительница Китайского Тайбэя Се Шувэй одержали победу над американо-чилийским дуэтом Дезире Кравчик / Алекса Гуарачи - 7:6 (7:3), 6:2. Чешская пара Барбора Крейчикова / Катерина Синякова выиграла у канадки Шэрон Фичмен и мексиканки Джулианы Олмос - 6:4, 6:1.

Встречи группового этапа завершатся 15 ноября, после чего по два лучших представителя каждого квартета 16 ноября проведут полуфинальные игры, победители которых 17 ноября встретятся в финалах. Общий призовой фонд итогового турнира WTA 2021 года составит $5 млн.-0-