"Салават Юлаев" крупно обыграл "Трактор" в чемпионате КХЛ

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Салават Юлаев" крупно обыграл лидеров чемпионата КХЛ, "Трактор" из Челябинска, в гостевом поединке со счетом 6:1 (2:0, 2:0, 2:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Подопечные Томи Лямся вышли вперед уже на второй минуте противоборства. Отличился Данил Башкиров, которому помогли Григорий Панин и Алексей Пустозеров. В концовке первого периода пришла очередь зарабатывать снайперские очки для Григория Панина, забросившего с передачи Данила Башкирова (18-я минута).

Начало второго периода также пошло по сценарию уфимцев. Третье взятие ворот Романа Вилла оформил Павел Коледов. На 38-й минуте Сакари Маннинен с передачи Григория Панина сделал ситуацию для "Трактора" еще более удручающей.

Тренерский штаб "медведей", недовольный итогами двух третей поединка, пошел на замену вратаря и на лед вышел Эмиль Гарипов. После того как экс-динамовец Минска Теему Пулккинен с передачи защитника сборной Беларуси Ника Бэйлена отквитал одну шайбу, болельщики "Трактора" ждали, что в игре наступил перелом в пользу из любимцев, но не тут-то было.

В середине периода "Салават" силами Николая Кулемина восстанавливает разницу в четыре шайбы. Попытки уральцев забросить хотя бы еще раз успехов не имели. Напротив, на 57-й минуте Сакари Маннинен оформил дубль, установив окончательный счет матча.

Таким образом, беспроигрышная серия "Трактора" прервалась на отметке восемь побед. Впрочем, команда Ника Бэйлена продолжает лидировать в таблице чемпионата КХЛ с 34 очками после 21 встречи.-0-