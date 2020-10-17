"Салават Юлаев" обыграл "Авангард" в матче чемпионата КХЛ

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты уфимского "Салавата Юлаева"обыграли омский "Авангард" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча в подмосковной Балашихе завершилась по буллитам со счетом 4:3 (0:2, 2:0, 1:1, 0:0, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Омичи, в рядах которых выступают белорусы Кирилл Готовец и Андрей Стась начали за здравие. Уже на второй минуте встречи отличился Оливер Каски. А еще через пять минут преимущество "ястребов" упрочил Александр Хохлачев. Впрочем, "Салават", за который играет белорус Евгений Лисовец сдаваться не собирался и смог перехватить инициативу.

После бросков Теему Хартикайнена, который забросил 150-ю шайбу в КХЛ и Маркуса Гранлунда, отличившегося шестой матч подряд счет сравнялся. На этом "Салават» не остановился. Петр Хохряков вывел уфимцев вперед. Казалось бы, что клуб из столицы Башкортостана спокойно доведет матч до победы, но усилием воли на 58-й минуте матча "Авангард" отыгрался. Спасительную на тот момент шайбу забросил Рид Буше.

В овертайме равновесие сохранилось, а в серии послематчевых бросков победу "Салавату Юлаеву" принес Никита Сошников.-0-