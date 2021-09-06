6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Салават Юлаев" одержал победу над "Автомобилистом" в матче чемпионата КХЛ. Матч завершился в пользу дружины из Уфы со счетом 4:2 (2:0, 2:2, 0:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Салават" повел в счете уже на первой минуте матча. Отличился финн Тему Хартикайнен, которому помогли Сакари Маннинен и Маркус Гранлунд. На седьмой минуте встречи уфимцы удвоили преимущество после броска Александра Кадейкина, ассистентом у него выступил Сергей Шмелев. На 27-й минуте команда из Екатеринбурга к радости своих болельщиков отыграла одну шайбу. Гол на счету Алексея Макеева.

Однако переломным это взятие ворот не стало. Через минуту Сакари Маннинен отличился еще раз, реализовав большинство. Затем гол на свой счет записал нападающий сборной Беларуси Джефф Платт. Подсластил горечь поражения второй шайбой в ворота команды из Башкортостана Стефан Да Коста.

Отметим, что помимо Джеффа Платта в игре приняли участие еще два представителя Беларуси. Цвета "Автомобилиста" защищал Шейн Принс, а за "Салавата Юлаева" выступил Евгений Лисовец.

Что касается остальных матчей дня, то казанский "Ак Барс" продолжил огорчать своих болельщиков, уступив во втором подряд матче в рамках Континентальной хоккейной лиги. На сей раз команда Дмитрия Квартальнова проиграла в родных стенах нижегородскому "Торпедо", за который выступает белорус Андрей Белевич - 1:3 (0:1, 0:0, 1:2). У "автозаводцев" отличились Дамир Жафяров, Кенни Агостино и Кирилл Ураков. Одну шайбу казанцы отыграли после гола Дмитрия Кагарлицкого, отличившегося после серии рикошетов.

После выигрыша у минского "Динамо" их московские одноклубники разобрались с новосибирской "Сибирью" - 4:0 (2:0, 1:0, 1:0). Два гола в составе команды из столицы России забросил Вадим Шипачев. Кроме того, отличились Дмитрий Рашевский и Николай Чебыкин.

В Нур-Султане местный "Барыс" не сладил с магнитогорским "Металлургом" - 1:2 (0:0, 0:0, 1:2). Хозяева открыли счет благодаря точному броску форварда Якоба Лильи. Но Максим Карпов уравнял шансы двух дружин, а на предпоследней минуте третьего периода Андрей Чибисов вывел "сталеваров" вперед, оформив итоговый счет матча.-0-