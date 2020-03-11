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11 марта 2020, 20:48

"Салават Юлаев", "Йокерит" и "Сибирь" стали очередными четвертьфиналистами Кубка Гагарина

Во время матча "Салават Юлаев" - "Авангард". Фото ХК "Салават Юлаев"
Во время матча "Салават Юлаев" - "Авангард". Фото ХК "Салават Юлаев"
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Хоккеисты ЦСКА и "Ак Барса" вышли во второй раунд плей-офф Кубка Гагарина

Обновлено в 22:05

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты уфимского клуба "Салават Юлаев", цвета которого защищает белорус Евгений Лисовец, вышли в четвертьфинал Кубка Гагарина. В шестом матче серии 1/8 финала до четырех побед уфимцы на домашней площадке нанесли поражение омскому "Авангарду" - 4:1 (2:0, 1:1, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В составе победителей отличились Сакари Маннинен, Тему Хартикайнен, Дмитрий Кугрышев и Эдуард Гиматов. Также отметим два ассистентских балла лидера КХЛ среди бомбардиров Линуса Умарка. Белорусский защитник Евгений Лисовец, впервые сыграв в плей-офф за уфимцев, провел на льду 17 мин. 43 сек. Он дважды угрожал воротам омичей и дважды блокировал броски оппонентов.

Также сегодня Финский "Йокерит", обыграв со счетом 5:1 (2:1, 0:0, 3:0) ярославский "Локомотив", стал предпоследним участником раунда плей-офф КХЛ. Домашние стены не сильно помогли "железнодорожникам": голами в их ворота отметились Хенрик Хаапала, Вели-Матти Савинайнен, Антти Пильстрем, Никлас Йенсен и Оливер Лауридсен. "Локомотив" на точные "выстрелы" соперников смог ответить лишь шайбой Стефана Да Косты.

Таким образом, "Йокерит" выиграл серию со счетом 4:2. Во втором раунде команда из Хельсинки сыграет с петербургским СКА, который остановил турнирное продвижение подольского "Витязя" (4:0). Финский клуб выходил в плей-офф во всех сезонах, в которых выступал в КХЛ. До второго раунда данной стадии турнира хоккеисты "Йокерита" доходят уже в третий раз.

Накануне путевку в четвертьфинал завоевала "Сибирь" из Новосибирска, обыгравшая "Автомобилист" (Екатеринбург) в пятом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина. Напомним, что в решающем матче серии, которая завершилась со счетом 4:1 в пользу "Сибири", игроки "снежинок" победили соперников со счетом 2:1. Сибиряки открыли счет на 17-й минуте благодаря голу Дмитрия Саюстова в большинстве, затем нападающий Евгений Чесалин упрочил преимущество своей команды во второй 20-минутке. В составе "Автомобилиста" автором единственной заброшенной шайбы стал Павел Дацюк, сумевший реализовать большинство на старте третьего периода.

Последний четвертьфиналист Кубка Гагарина может стать известен 12 марта после встречи между московскими "Динамо" и "Спартаком". В настоящее время в серии до четырех викторий со счетом 3:2 ведут динамовцы.

Ранее во второй раунд плей-офф розыгрыша Кубка Гагарина вышли московский ЦСКА, СКА (Санкт-Петербург), "Ак Барс" (Казань) и "Барыс" (Нур-Султан), возглавляемый белорусским специалистом Андреем Скабелкой.-0-

Хоккеисты ЦСКА и "Ак Барса" вышли во второй раунд плей-офф Кубка ГагаринаХоккеисты ЦСКА и "Ак Барса" вышли во второй раунд плей-офф Кубка Гагарина
В четвертом поединке четвертьфинала Западной конференции действующие обладатели главного трофей КХЛ хоккеисты московского ЦСКА в гостях одолели в овертайме нижегородское "Торпедо" - 3:2 и выиграли серию с "сухим" счетом 4:0.

Хоккеисты "Барыса" под руководством белоруса Андрея Скабелки вышли во второй раунд плей-офф Кубка ГагаринаХоккеисты "Барыса" под руководством белоруса Андрея Скабелки вышли во второй раунд плей-офф Кубка Гагарина
В пятом матче четвертьфинальной серии Восточной конференции полпред Казахстана в КХЛ обыграл на домашнем льду магнитогорский "Металлург" со счетом 5:2 (3:1, 1:1, 1:0).

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