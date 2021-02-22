ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 22 февраля 2021
Минск Переменная облачность -2°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
20:49 Вековая дубрава взята под охрану в Стародорожском районе Регионы
20:38 Число осужденных несовершеннолетних в 2020 году снизилось на 16,8% Общество
20:32 Самарские "Крылья Советов" вышли в 1/4 финала Кубка России Спорт
20:27 Признание трудовых заслуг на уровне области - это еще и гордость за предприятие и район - мнение Общество
20:15 Спортивно-развлекательная акция "БГУ в Логойске" пройдет 25 февраля Регионы
20:11 Великобритания возобновит международное сообщение для туристов не ранее 17 мая В мире
20:06 Поставские пейзажи и портреты: в Минске открылись выставки белорусских художниц Культура
19:45 НАН: на белорусский язык переведено восемь кодексов Общество
19:39 Здоровье и понимание в семье стали основными приоритетами белорусских мужчин в 2020 году Общество
19:28 Экспозиция белорусских производителей открылась на продовольственной выставке в Дубае Экономика
19:17 В Каменецком районе пограничники перехватили дрон с контрабандными сигаретами Происшествия
19:11 Представительницы БСЖ организовали в Бресте автопробег, посвященный Году народного единства Регионы
19:04 В Минске задержали компанию, планировавшую протестную акцию Происшествия
18:54 Лукашенко привез в подарок Путину белорусские хамон и пармезан Президент
18:34 Стоимость биткойна упала ниже $50 тыс. В мире
18:15 Предприятия "Белгоспищепрома" планируют заключить контракты на $2 млн на выставке Gulfood в Дубае Экономика
18:01 Мужчину приговорили к 13 годам колонии за покушение на убийство милиционера Происшествия
17:56 Головченко: люди в погонах наиболее остро ощущают ответственность за будущее страны Общество
17:43 В Беларуси на весенние полевые работы потребуется более Br2,2 млрд Экономика
17:42 Беларусь ограничивает ввоз свинины из Коми из-за АЧС Экономика
17:40 Могилевская областная больница медицинской реабилитации возвращается к обычному режиму работы Регионы
17:37 С белорусским народом бесперспективно разговаривать с позиции силы - Хренин Общество
17:12 В Фукусиме впервые за два года выловили зараженную радиацией рыбу В мире
17:09 Хренин: в этом году День защитников Отечества наполняется особым смыслом Общество
16:55 В Кричеве при пожаре частного дома спасли мужчину Происшествия
16:52 В Гродненской области в центре внимания ГАИ с 23 по 26 февраля будут аварийные переходы Регионы
16:50 Система обеспечения финансовой стабильности основана на мониторинге угроз и анализе рисков - Нацбанк Экономика
16:41 Минская ТЭЦ-4 проведет испытания котлоагрегата на мазуте Регионы
16:39 Неизвестные убили посла Италии в Конго В мире
16:35 В Гродно к 13 годам колонии приговорили мужчину, бросившего бутылку в голову ребенку Происшествия
Все новости
Все новости
Спорт
22 февраля 2021, 20:32

Самарские "Крылья Советов" вышли в 1/4 финала Кубка России

Фото kc-camapa.ru
Фото kc-camapa.ru

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты самарских "Крыльев Советов" стали очередными четвертьфиналистами Кубка России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня "крылышки", выступающие во втором дивизионе российского чемпионата, разгромили в гостях представителя премьер-лиги подмосковные "Химки" со счетом 4:0.

Ранее московские армейцы, которых тренирует белорусский специалист Виктор Гончаренко, победили на своем поле хабаровский СКА с результатом 2:0. Футболисты "Краснодара", капитаном которого является белорусский защитник Александр Мартынович, у себя дома проиграли гостям из "Сочи" - 1:2. Московский "Локомотив" с белорусским нападающим Виталием Лисаковичем в составе разгромил на своем поле "Тамбов" - 3:0. Футболисты "Ростова" уступили грозненскому "Ахмату" - 0:1. Тульский "Арсенал" со счетом 2:1 сенсационно обыграл в Санкт-Петербурге действующих чемпионов и обладателей Кубка страны футболистов "Зенита". В московском дерби футболисты "Динамо" взяли верх над "Спартаком" - 2:0.

В заключительном поединке за выход в четвертьфинал кубкового турнира футболисты "Уфы" 3 марта примут "Урал" из Екатеринбурга.

В финальном матче прошлого розыгрыша Кубка России "Зенит" одолел "Химки" с минимальным преимуществом - 1:0.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
футбол
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Спорт
Фото из архива Футболисты "Шахтера" сыграют с "Минском" в первом туре 31-го чемпионата Беларуси
Фото из архива Определились все участники финального этапа Лиги чемпионов по мини-футболу
Фото из архива Оршанский "Витэн" победил БЧ в чемпионате Беларуси по мини-футболу
Арина Соболенко. Фото Jimmie48 tennis photography Арина Соболенко занимает 8-е место в рейтинге WTA
ФОТОФАКТ: Пятый этап Кубка Белорусской федерации биатлона прошел в Новополоцке
Фото из архива Волейболистки "Минчанки" уступили "Уралочке-НТМК" в матче российской суперлиги
Главное
Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото пресс-службы Президента РФ - БЕЛТА Кооперация, финансы, интеграция и производство вакцины - подробности неформальных переговоров Лукашенко и Путина
Проект указа по инвестпроекту "Северный берег" будет рассмотрен Президентом в ближайшее время - Головченко
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1144 пациента с COVID-19, выписаны 898
Энергия танца в Minsk World! Квартиры в новостройках "Полька" и "Мазурка" - от 2590 рублей за метр
Топ-новости
Путин подчеркивает высокий уровень стратегического партнерства с Беларусью
Хренин: в этом году День защитников Отечества наполняется особым смыслом
Безопасность БелАЭС контролируется в режиме реального времени - Госатомнадзор
Правительство Беларуси утвердило меры по реализации закона о бюджете на 2021 год
Экспозиция белорусских производителей открылась на продовольственной выставке в Дубае
В Беларуси на весенние полевые работы потребуется более Br2,2 млрд
БЖД и РЖД продолжают поэтапное возобновление международного пассажирского сообщения
Единый день безопасности дорожного движения пройдет 26 февраля
Реакция на выборы Президента Беларуси была политизированной - Минобороны
Новые стройнормы для защитных сооружений гражданской обороны приняты в Беларуси
До +12°С ожидается в Беларуси на этой неделе
НАН: на белорусский язык переведено восемь кодексов
Эмиратская авиакомпания запустила регулярные рейсы из Дубая в Минск
Рыбное место: в Гродно на небольшом участке льда на Немане собрались десятки рыбаков
Шерстнев стал мастером гиревого спорта международного класса
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Обращения граждан - обратная связь Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.