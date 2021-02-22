Самарские "Крылья Советов" вышли в 1/4 финала Кубка России

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты самарских "Крыльев Советов" стали очередными четвертьфиналистами Кубка России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня "крылышки", выступающие во втором дивизионе российского чемпионата, разгромили в гостях представителя премьер-лиги подмосковные "Химки" со счетом 4:0.

Ранее московские армейцы, которых тренирует белорусский специалист Виктор Гончаренко, победили на своем поле хабаровский СКА с результатом 2:0. Футболисты "Краснодара", капитаном которого является белорусский защитник Александр Мартынович, у себя дома проиграли гостям из "Сочи" - 1:2. Московский "Локомотив" с белорусским нападающим Виталием Лисаковичем в составе разгромил на своем поле "Тамбов" - 3:0. Футболисты "Ростова" уступили грозненскому "Ахмату" - 0:1. Тульский "Арсенал" со счетом 2:1 сенсационно обыграл в Санкт-Петербурге действующих чемпионов и обладателей Кубка страны футболистов "Зенита". В московском дерби футболисты "Динамо" взяли верх над "Спартаком" - 2:0.

В заключительном поединке за выход в четвертьфинал кубкового турнира футболисты "Уфы" 3 марта примут "Урал" из Екатеринбурга.

В финальном матче прошлого розыгрыша Кубка России "Зенит" одолел "Химки" с минимальным преимуществом - 1:0.-0-