Самбо получило временное признание МОК

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная федерация самбо (FIAS) получила временное признание Международного олимпийского комитета (МОК). Такое решение принято на заседании исполкома МОК в Токио, сообщили корреспонденту БЕЛТА в белорусской федерации этого вида спорта.

В офис FIAS пришло письмо с соответствующей информацией и поздравлениями от президента МОК Томаса Баха. Как отметили в FIAS, признание сроком на три года доказывает, что самбо следует принципам Олимпийской хартии.

"Надеюсь, это лишь первый шаг к полноценному включению самбо в олимпийскую семью. Последнее решение МОК еще раз доказывает - нет ничего невозможного. Наш вид спорта долго доказывал свою популярность и желание быть в числе олимпийских видов. Последние крупные турниры (I Европейские игры в Баку, чемпионаты мира в Сочи и Бухаресте) собрали широкое представительство участников. В нашем виде есть настоящие звезды, такие как Степан Попов, поступок которого в 2015 году в Баку, когда он вынес на своих плечах травмированного соперника, поразил весь спортивный мир", - отметила семикратная чемпионка мира по самбо, старший тренер сборной Беларуси Вероника Козловская.

В настоящее время самбо развивается в нескольких дисциплинах (спортивное женское, спортивное мужское, боевое, пляжное, демонстрационное) и является по-настоящему народным видом спорта, доступным практически любому человеку. Кумирами миллионов являются такие известные атлеты, выходцы из самбо, как Федор Емельяненко и Хабиб Нурмагомедов.-0-