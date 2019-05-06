Самолет с белорусскими хоккеистами из-за трагедии в Шереметьеве прилетит в Минск с опозданием

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Время прибытия вечернего самолета из Москвы в Минск, рейсом которого прибудет вторая часть состава сборной Беларуси по хоккею, изменено из-за трагедии в Шереметьеве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации хоккея Беларуси.

Планировалась, что борт из московского аэропорта прибудет в Национальный аэропорт Минск сегодня в 18.30, но из-за трагедии 5 мая пересмотрено расписание рейсов. Как отметили в федерации, из Нур-Султана команда вылетает на пять часов позже. Соответственно изменен и прилет в Минск. Планируется, что вторая часть сборной прибудет в Беларусь в 23.30.

На чемпионате мира в Казахстане белорусская команда заняла второе место и вышла в элитный дивизион, в котором сыграет в 2020 году.

В аэропорту Шереметьево 5 мая аварийно приземлился и загорелся самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", следовавший из Москвы в Мурманск. На борту находились 78 человек. По последним данным, 41 человек погиб.-0-