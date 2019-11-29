Самсонов проиграл Овчарову на старте финала Кубка мира по настольному теннису

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Владимир Самсонов неудачно стартовал в финале Кубка мира по настольному теннису в китайском Чэнду, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в первом поединке предварительной группы А Владимир Самсонов уступил представителю Германии Дмитрию Овчарову - 2:4 (8:11, 5:11, 11:7, 7:11, 11:7, 6:11). В решающем матче за выход в плей-офф соперником белоруса будет Даниэль Хабесон из Австрии, который на старте уступил Дмитрию Овчарову (3:4), уже обеспечившему себе выход в четвертьфинал финального этапа Кубка мира.

В прошлые годы Владимир Самсонов, которому 43 года, трижды становился обладателем Кубка мира (1999, 2001, 2009).

Нынешний турнир с участием 12 лучших мастеров малой ракетки планеты завершится 1 декабря.-0-