Самые главные победы у меня впереди - Ольга Мазуренок

Легкоатлетка Ольга Мазуренок в 2018 году стала одним из героев международных спортивных новостей. На чемпионате Европы в Берлине белоруска победила на марафонской дистанции, несмотря на проблемы со здоровьем. Прошедший сезон для бегуньи выдался насыщенным и напряженным. Золотая медаль в марафоне на чемпионате Европы вызвала широкий резонанс у любителей спорта и позволила стать лауреатом специальной премии "Белорусский спортивный Олимп". В наступившем 2019 году белоруска не собирается останавливаться на достигнутом.

- Ольга, победа в Берлине на чемпионате Европы в марафоне - самая значимая в вашей карьере?

- На данный момент это действительно наиболее высокий результат. Однако все мои мысли направлены на медаль Олимпийских игр. Планирую также удачно выступить на ближайшем чемпионате мира, который пройдет в Дохе.

- За прошлый сезон вы пробежали два марафона и Минский полумарафон. Для стайера нагрузка серьезная?

- По правилам профессионалы должны бежать два марафона за сезон. Если больше, то времени на подготовку и восстановление не так много или нет вообще. Надо понимать, что это большие нагрузки, к подготовке на такие длинные дистанции подходим основательно. К примеру, к 42 км надо готовиться четыре месяца, а затем только стартовать, иначе организм может не выдержать. В прошедшем сезоне выступила еще на Минском полумарафоне, где не столько физически, сколько психологически было сложно. Все-таки выступление перед родными болельщиками накладывает свой отпечаток.

- В Берлине на чемпионате Европы у вас возникли серьезные проблемы со здоровьем...

- Ничего сверхъестественного не произошло. Пошла кровь из носа, такое часто случается у атлетов. Беспокоило лишь то, что девушки должны выглядеть красиво даже во время спортивных соревнований. Поэтому отсутствие возможности вытереть пятна крови на лице меня беспокоило больше всего. Хотя профессионалы часто не обращают внимания на свой внешний вид, главное - результат.

- Ольга, помните свой первый марафон?

- Старт состоялся в Риге. Тогда выиграла белоруска Марина Доманцевич, а я заняла второе место. Откровенно признаюсь, в 21 год еще не знала, как правильно бежать такие длинные дистанции. Спустя годы хочу сказать, что не стоит так рано выступать на марафонских дистанциях, организм у атлета еще не окреп. После Риги опрометчиво заявила, что больше никогда не побегу марафон. Все навыки приходят с опытом.

- Что для вас самое сложное в марафоне?

- Правильно выстроить тактику. Болельщику кажется со стороны: бежишь себе в удовольствие, но это не так. Перед стартом проводится огромная работа. Прорабатываются вопросы, как выдержать темп, как не сойти с дистанции, к примеру, после 20-го километра. Часто в процессе подготовки атлеты травмируются, это самое опасное. Если 3 км можно еще пробежать на обезболивающем уколе, то 42 км - нет. Казалось, подготовка марафонцев - это самое сложное. Однако посмотрев выступление спринтеров на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, могу сказать, что Алине Талай было еще сложнее, чем мне. У марафонцев после этого даже увидела плюсы: если совершил ошибку - есть время исправить, в отличие от спринтеров.

- Белорусская легкая атлетика за последние годы значительно изменилась?

- Даже сравнивать не стоит. Очень сильно изменилось отношение. Более профессионально в федерации подходят к подготовке атлетов. Если ранее часто отказывали в сборах за счет федерации, то сейчас все детально рассматривается и находится оптимальное решение. Не устану повторять как спортсменка, поднявшаяся с самых низов: очень важно отношение со стороны тренеров и руководства БФЛА. За последние годы ситуация улучшилась, каждый атлет находит поддержку в федерации.

- Какие мечты у ведущей марафонки Беларуси еще не реализованы?

- Очень хочу больше времени уделять семье. Подрастает сын, а у меня подготовка к соревнованиям, часто за пределами страны. С Денисом хотела бы проводить времени больше.

- Задачи на сезон в 2019 году?

- Чемпионат мира в Дохе. В планах показать высокий результат, хотя старт запланирован на полночь и это доставляет определенные неудобства, но все участники находятся в равных условиях.

- Премия "Белорусский спортивный Олимп" накладывает дополнительные обязательства в наступающем году?

- Признаюсь, приятно удивлена такому выбору. Считаю, в ушедшем 2018-м было немало достойных этой премии атлетов. На мой взгляд, меня просто пожалели из-за того, что так много бегаю.

Александр НОВИКОВ,

БЕЛТА.-0-