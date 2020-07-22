Самый результативный волейболист регулярной стадии минувшего чемпионата перешел в "Строитель"

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самый результативный волейболист чемпионата Беларуси 2020 года на "гладкой" стадии турнира Петр Миненков переходит в столичный "Строитель", сообщили БЕЛТА в пресс-службе волейбольного клуба "Минск".

Ранее 21-летний игрок, воспитанник мядельской школы волейбола, выступал за минский РГУОР, где его подготовкой занимался известный отечественный специалист Сергей Кононов. Затем в 2017 году Петр Миненков перешел в МАПИД.

Перспективный волейболист постоянно входил в орбиту интересов наставников сборных Беларуси различных возрастов, был лидером команд U-18 и U-20. С 2018 года привлекается к подготовке в составе взрослой национальной команды страны.

В составе минского "Строителя" Петр Миненков сохранит свой 10-й игровой номер.-0-