Сандра Нэслунд из Швеции выиграла золото Олимпиады в ски-кроссе

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Новости темы "Олимпийские игры в Пекине"
17 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Шведская фристайлистка Сандра Нэслунд стала олимпийской чемпионкой по ски-кроссу, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Обладательница 26 побед на этапах Кубка мира (9 из них - в текущем сезоне) Нэслунд добыла первое в карьере золото Олимпиады. Ранее двукратная чемпионка мира в этой дисциплине останавливалась на Играх пятой и четвертой. Серебряную медаль завоевала победительница Сочи-2014 Мариэль Томпсон из Канады, на третьей позиции изначально финишировала швейцарка Фанни Смит. Однако после видеопросмотра Смит была дисквалифицирована и бронза досталась немке Даниэле Майер.
Завтра на старт олимпийских соревнований в ски-кроссе выйдут мужчины.-0-