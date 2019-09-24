Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов-2021, матч за Суперкубок УЕФА пройдет в Белфасте

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский Санкт-Петербург примет финальный матч футбольной Лиги чемпионов сезона 2020/21, который состоится на "Газпром Арене". Такое решение было принято сегодня на заседании исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в словенской Любляне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Вслед за Санкт-Петербургом в 2022 году финал ЛЧ состоится в Мюнхене ("Альянц-Арена"), а в 2023 году решающий поединок Лиги чемпионов пройдет в Лондоне на "Уэмбли".

Финальный матч Лиги Европы сезона 2020/21 состоится в Севилье на стадионе "Рамон Санчес Писхуан".

Матч за Суперкубок УЕФА в 2021 году пройдет в Белфасте на стадионе "Виндзор Парк". Одним из претендентов на проведение этого поединка был Минск. Ранее ассоциация "Белорусская федерация футбола" уже претендовала на проведение матчей финальной стадии чемпионата Европы 2020 года, а также Суперкубка-2020, но эти попытки также не увенчались успехом. Тем не менее, АБФФ и в дальнейшем будет подавать заявки на право принять решающие поединки континентальных турниров.

По решению исполкома УЕФА Беларуси доверено провести финальный раунд чемпионата Европы 2021 года среди девушек (U-19).

Решающий этап чемпионата Европы по мини-футболу 2022 года примет Амстердам.

Участники заседания также утвердили регламент стыковых матчей и жеребьевки финальной стадии Евро-2020.-0-