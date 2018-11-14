14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аргентинский специалист Сантьяго Солари утвержден на посту главного тренера мадридского "Реала". Такая информация размещена на официальном сайте испанского клуба, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После увольнения Хулена Лопетеги Солари исполнял обязанности главного наставника команды последние две недели. Контракт с аргентинским тренером рассчитан до 30 июня 2021 года.

Мадридский "Реал" в чемпионате Испании занимает шестое место после 12 туров. Лидирует в турнирной таблице "Барселона".-0-