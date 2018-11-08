Сарри: БАТЭ был достоин ничейного исхода в матче с "Челси"

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Борисовский БАТЭ был достоин ничейного результата в домашнем матче с "Челси". Об этом завил журналистам после матча Лиги Европы на "Борисов- Арене" главный тренер лондонцев Маурицо Сарри, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Наставнику не понравилось, как действовали его подопечные в прошедшей встрече. "Мне понравился итоговый результат. В первой половине матча остался недоволен, как действовали мои подопечные. Во втором тайме мы сыграли лучше. Главное - забили, но затем вновь утратили инициативу. БАТЭ, особенно в заключительные 30 минут, имел несколько моментов, чтобы сравнять счет. Думаю, белорусский клуб был достоин ничьей в матче с нами", - рассказал Маурицио Сарри.
Благодаря победе в Борисове "Челси" набрал 12 очков и обеспечил себе участие в плей-офф Лиги Европы. В другом матче группы L венгерский "Види" на своем поле обыграл греческий ПАОК - 1:0.
Турнирное положение: "Челси" - 12 очков (4 матча), "Види" - 6 (4), ПАОК - 3 (4), БАТЭ - 3 (4).-0-
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