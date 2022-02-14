СAS разрешил российской фигуристке Валиевой продолжить выступление на ОИ

Камила Валиева. Фото ТАСС
Новости темы "Олимпийские игры в Пекине"
14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортивный арбитражный суд (CAS) разрешил российской фигуристке Камиле Валиевой продолжить выступление на Олимпийских играх в Пекине. Такую информацию распространила пресс-служба CAS.
Таким образом, 15-летняя российская спортсменка сможет выступить в одиночных соревнованиях. Завтра фигуристки примут участие в короткой программе, а 17 февраля выступят с произвольной программой.
Международное агентство допинг-тестирования 11 февраля сообщило, что церемония награждения призеров олимпийского командного турнира, который выиграли россияне, была перенесена из-за положительного результата допинг-теста Валиевой, который был сдан 25 декабря.-0-