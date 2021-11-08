Саснович, Говорцова, Готовко и Шиманович улучшили позиции в рейтинге WTA

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сразу четыре представительницы Беларуси улучшили свои позиции в обновленном сегодня рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Александра Саснович переместилась с 88-го на 85-е место, имея 850 рейтинговых очков. Вчера Александра Саснович успешно стартовала на турнире в австрийском Линце, обыграв в 1/16 финала француженку Фиону Ферро, а во втором раунде встретится с экс-первой ракеткой планеты румынкой Симоной Халеп, которая сейчас занимает 22-е место. На одну строку поднялась Ольга Говорцова и находится на 135-й позиции (564 очка), Юлия Готовко занимает рекордное для себя 189-е место (365), а Ирина Шиманович на 262-й строке (260).

Лучшие белорусские теннисистки сохранили свои прежние позиции: Арина Соболенко вторая (6130), Виктория Азаренко 27-я (2166).

Топ-10 рейтинга WTA:

1. Эшли Барти (Австралия) - 7582 очка;

2. Арина Соболенко (Беларусь) - 6130;

3. Барбора Крейчикова (Чехия) - 4708;

4. Каролина Плишкова (Чехия) - 4510;

5. Гарбинье Мугуруса (Испания) - 4310;

6. Мария Саккари (Греция) - 3760;

7. Унс Джабир (Тунис) - 3455;

8. Анетт Контавейт (Эстония) - 3396;

9. Ига Свентек (Польша) - 3286.

10. Паула Бадоса (Испания) - 3224.

Лидер мужского рейтинга сербский теннисист Новак Джокович вчера стал победителем турнира АТР-1000 в Париже и завоевал свой 37-й чемпионский титул на соревнованиях высшей категории. Он обошел испанца Рафаэля Надаля по количеству выигранных турниров "Мастерс". Кроме того, 34-летний серб установил еще один рекорд - он в 7-й раз завершит календарный год в ранге первой ракетки планеты, превзойдя прежнее достижение американца Пита Сампраса, который 6 раз заканчивал год на первой строке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Лучший из белорусов Илья Ивашко сейчас находится на 45-м месте (1263), у Егора Герасимова 113-я позиция (675). Завтра Герасимов проведет поединок 1/16 финала турнира в Стокгольме против американского теннисиста Тэйлора Фрица, занимающего 26-е место в мировом рейтинге.

Первая десятка рейтинга АТР:

1. Новак Джокович (Сербия) - 10 940 очков;

2. Даниил Медведев (Россия) - 7640;

3. Александр Зверев (Германия) - 6540;

4. Стефанос Циципас (Греция) - 6540;

5. Андрей Рублев (Россия) - 4950;

6. Рафаэль Надаль (Испания) - 4875;

7. Маттео Берреттини (Италия) - 4568;

8. Каспер Рууд (Норвегия) - 3760;

9. Хуберт Гуркач (Польша) - 3706;

10. Янник Синнер (Италия) - 3395.-0-