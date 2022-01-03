Саснович и Говорцова выиграли первые матчи на турнирах в Мельбурне

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3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две белорусские теннисистки успешно провели первые квалификационные встречи на турнирах категории WTA-250 в австралийском Мельбурне, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Александра Саснович (107-й номер мирового рейтинга) обыграла в двух сетах австралийскую теннисистку Оливию Тьяндрамулию (522) - 6:2, 6:3. В поединке за выход в основную сетку белоруска встретится с украинкой Лесей Цуренко (118).
Ольга Говорцова (139) также в двух партиях победила представительницу Китайского Тайбэя Ен-Шуо Лян (200) - 6:4, 7:6 (7:4). В матче за попадание в основную сетку соперницей белорусской теннисистки будет словачка Виктория Кужмова (162).-0-