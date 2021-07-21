Саснович и Говорцова вышли в 1/4 финала парного разряда турнира в Гдыне

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские теннисистки Ольга Говорцова и Александра Саснович вышли в четвертьфинал парного разряда турнира категории WTA-250 в польской Гдыне с призовым фондом $235,2 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в 1/8 финала белорусский дуэт встречался с немецко-словацким тандемом Тамара Корпач / Тереза Михаликова и почти за два часа одержал победу - 6:3, 5:7, 10:8. В четвертьфинале белоруски встретятся с грузинской парой Екатерина Горгодзе / Ольга Калашникова.

Вчера белоруска Лидия Морозова и Анна Данилина из Казахстана обыграли польско-российский тандем Вероника Базак / Варвара Флинк - 6:1, 2:6, 10:7. В четвертьфинале Лидия Морозова и Анна Данилина будут соперничать с румынкой Ириной Барэ и представительницей США Варварой Лепченко.

В 1/16 финала одиночного разряда Александра Саснович (87-й номер мирового рейтинга) победила польскую теннисистку Веронику Базак (1199) - 3:6, 6:1, 6:2. В матче за выход в четвертьфинал белоруска сыграет с украинкой Катериной Козловой (141). Ольга Говорцова (126) уступила представительнице Германии Тамаре Корпач (162) - 6:1, 5:7, 5:7.

Соревнования в Гдыне завершатся 25 июля.-0-