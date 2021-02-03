Саснович и Костюк вышли в 1/4 финала теннисного турнира в Мельбурне

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович и украинка Марта Костюк пробились в четвертьфинал парного разряда турнира Yarra Valley Classic в австралийском Мельбурне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в матче 1/8 финала они победили китайский дуэт Сюй Ифань / Чжаосюань Ян - 5:7, 6:4, 10:6. В игре за выход в полуфинал Александра Саснович и Марта Костюк встретятся с еще одним китайским тандемом Йинь-Йинь Дуань / Сайсай Чжэнь. В первом раунде белоруска и украинка обыграли американскую пару Эйжа Мухаммад / Джессика Пегула - 6:2, 3:6, 10:8

На мужском турнире Murray River Open белорусский теннисист Егор Герасимов (78-й номер мирового рейтинга) пробился в 1/8 финала, победив венгра Мартона Фучовича (55) - 6:3, 1:6, 6:3. В первом раунде Егор Герасимов победил в двух партиях южноафриканского теннисиста Ллойда Харриса (90) - 6:3, 7:5.-0-