Саснович и Костюк вышли в 1/8 финала парного разряда турнира в Мельбурне

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Александра Саснович и украинская теннисистка Марта Костюк победили на старте парного разряда турнира Yarra Valley Classic в австралийском Мельбурне, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В матче 1/16 финала белорусско-украинский тандем в упорной борьбе переиграл американский дуэт Эйжа Мухаммад / Джессика Пегула - 6:2, 3:6, 10:8.
До этого Александра Саснович (90-й номер рейтинга WTA) не смогла пробиться в третий раунд одиночного разряда турнира Gippsland Trophy, уступив румынской теннисистке Ирине Бегу (79) - 7:5, 4:6, 4:6. В первом раунде Александра Саснович выиграла у украинки Леси Цуренко (148) - 3:6, 6:4, 6:4. Также завершила выступление на этих соревнованиях седьмая ракетка планеты белоруска Арина Соболенко, проигравшая в 1/16 финала эстонке Кайе Канепи (94) - 1:6, 6:2, 1:6.
На мужском турнире Murrey River Open Егор Герасимов (78) в поединке первого раунда победил в двух партиях южноафриканского теннисиста Ллойда Харриса (90) - 6:3, 7:5. Завтра в 1/16 финала белорус встретится с венгром Мартоном Фучовичем (55).-0-