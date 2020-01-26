Саснович и Кужмова вышли в 1/8 финала парного разряда Australian Open

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович и словачка Виктория Кужмова вышли в 1/8 финала парного разряда открытого чемпионата Австралии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче второго раунда белорусско-словацкий дуэт обыграл казахстанскую пару Зарина Дияс / Елена Рыбакина - 6:4, 7:5. Теперь Александра Саснович и Виктория Кужмова в матче за выход в четвертьфинал встретятся с венгерско-французской парой Тимея Бабош / Кристина Младенович.

Белоруска Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс в 1/8 финала будут соперничать с российско-американским тандемом Вероника Кудерметова / Элисон Риск.

Первый в сезоне турнир серии "Большого шлема" финиширует на кортах "Мельбурн Парка" 2 февраля.-0-