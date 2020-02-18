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18 февраля 2020, 09:05

Саснович и Соболенко проведут стартовые поединки теннисного турнира категории "Премьер" в Дубае

Арина Соболенко. Фото Jimmie48 tennis photography
Арина Соболенко. Фото Jimmie48 tennis photography

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские теннисистки сегодня проведут стартовые поединки турнира категории "Премьер" в Дубае с призовым фондом $2,6 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Александра Саснович (114-й номер рейтинга WTA) в матче 1/16 финала встретится с французской теннисисткой Кристиной Младенович (38). Обе соперницы пробились в основную сетку, преодолев три квалификационных барьера. В прошлые годы Александра Саснович четырежды выигрывала у Кристины Младенович, потерпев два поражения. Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко (13) сыграет в первом раунде с гречанкой Марией Саккари (21). Ранее они встречались два раза, одержав по одной победе.

В 1/16 финала одиночного разряда мужского турнира во французском Марселе с призовым фондом 691 тыс. евро белорус Илья Ивашко (137) впервые в карьере встретится с хорватским теннисистом Марином Чиличем (39). Завтра в поединке первого круга соперником еще одного белоруса Егора Герасимова (72) будет австрийский теннисист Деннис Новак (95). Оба белоруса пробились в основную сетку через квалификацию.

В 1/8 финала парного разряда белорусско-израильский тандем Андрей Василевский / Йонатан Эрлих сыграют с украинцем Денисом Молчановым и Хси Чэн-Пэном из китайского Тайбэя.-0-

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